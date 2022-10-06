Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на падающие UST

Москва. 6 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на падающие в цене второй день подряд американские казначейские обязательства (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 15 базисных пунктов - до 58,07% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 10,61% годовых). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подешевели на 9 базисных пунктов - до 49,89% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 11,11% годовых). При этом евробонды РФ с погашением в 2042 году выросли в цене на 16 базисных пунктов, подорожав до 60,35% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 9,98% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за день на 6 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 55 базисных пунктов - до 48,75% от номинала (их доходность снизилась на 29 базисных пунктов - до 27,82% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 2 базисных пункта - до 49,65% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 21,52% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 17 базисных пунктов, подешевев до 43,25% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов и составила 19,87% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подорожали всего на 2 базисных пункта - до 65,23% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 24% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 90 базисных пунктов, подорожав до 69,62% от номинала (его доходность снизилась на 110 базисных пунктов - до 46,13% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние на динамику отечественных евробондов нестабильной конъюнктуры мировых долговых рынков, в том числе US Treasuries. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет.

Цены на нефть снова растут в четверг вечером после непродолжительного периода снижения днем. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 мск подорожали на 0,65% - до $93,98 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени поднялись на 0,68% - до $88,36 за баррель. В среду Brent выросла в цене на 1,7%, WTI - на 1,4% после решения министров стран ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки относительно сентября. Это максимальное снижение квот с начала пандемии коронавируса.

Котировки Brent превысят отметку в $100 за баррель к Рождеству, считает старший вице-президент Rystad Energy Oil Market Хорхе Леон. Аналитики компании полагают, что ОПЕК+ реально снизит добычу на 1,2 млн б/с, поскольку 14 из 23 стран, входящих в альянс (на них приходится 39% добычи), добывают меньше нефти, чем нужно. С этим согласны и эксперты Citigroup. Сокращение номинальных квот на 2 млн баррелей в сутки в итоге выльется в реальное снижение объемов добычи государствами альянса на 1,1-1,2 млн б/с, а в случае неполного выполнения условий соглашения снижение окажется меньше 1 млн б/с, отмечают аналитики Citi, включая Франческо Марточча и Эда Морзе.

Американские фондовые индексы снижаются в четверг, трейдеры занимают осторожную позицию перед публикацией сентябрьских данных о количестве рабочих мест и безработице в США. Министерство труда обнародует эти данные в пятницу в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Market Watch, предполагает, что число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 275 тыс. (315 тыс. в августе) при сохранении безработицы на уровне 3,7%. Ситуация на американском рынке труда является ключевым фактором, оказывающим влияние на политику Федеральной резервной системы.

Еще один отчет Минтруда, опубликованный в начале этой недели, показал резкое сокращение числа открытых вакансий в Соединенных Штатах в августе. Показатель упал на 10% - максимальными темпами со времен начала пандемии в 2020 году, до 10,1 млн вакансий. Эти данные были восприняты инвесторами как сигнал "охлаждения" американского рынка труда, которое может сдержать дальнейшее ужесточение политики ФРС. Однако отраслевая организация ADP сообщила в среду, что число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 208 тыс. по сравнению с августом - больше, чем ожидалось. Аналитики, опрошенные Dow Jones, прогнозировали увеличение показателя на 200 тыс. после повышения на 185 тыс. в августе.