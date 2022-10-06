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06 октября 2022 года 19:20

Рынок акций РФ просел на внешнем негативе и новых санкциях ЕС к РФ, выросли Газпром и Татнефть перед отсечкой

Москва. 6 октября. Рынок акций РФ в четверг просел на фоне объявления Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций, а также ухудшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи опустился к 2020 пунктам во главе с бумагами НЛМК из-за санкций от LME и просевшими после отсечки на бирже дивидендов акциями "НОВАТЭКа", при этом выросли акции "Татнефти" и "Газпрома" перед отсечкой реестра в пятницу.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2020,63 пункта (-0,5%, утренний максимум сессии - 2053,86 пункта), индекс РТС - 1044,82 пункта (-1,6%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 4%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 60,9 рубля (+0,73 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-4%, до 962,8 рубля; дивиденды за I полугодие - 45 рублей на акцию), "НЛМК" (-3,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,5%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,6%), "Газпрома" (+2,2%), "Татнефти" (+2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%).

Евросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в рамках которого, в частности, создал юридическую базу для введения "потолка" цен на нефть из РФ. Также пакет включает запрет на все операции с "Российским морским регистром судоходства" и дополнительные ограничения на экспорт товаров в РФ. Под запрет среди прочего попал экспорт "технических изделий, используемых в авиационном секторе", импорт из России изделий из стали, транспортных средств, а также товаров для изготовления ювелирных украшений, древесины, бумаги и косметики. Также введен запрет на экспорт в РФ коксующегося угля, ряда электронных компонентов, сказано на сайте Еврокомиссии.

Антироссийские санкции, введенные ЕС 26 февраля (после начала военной операции РФ на Украине), предусматривают запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.

Россия в ответ на установление "потолка" цен на российскую нефть переориентирует ее потоки на другие направления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Потребительский спрос в РФ остается слабым, динамика розничных продаж в сентябре негативная, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в четверг. Путин поставил правительству задачу выработать эффективные планы восстановления макроэкономической динамики в связи с ожидаемым усилением санкционного давления на Россию.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, торги на рынке акций РФ в четверг прошли в умеренно негативных настроениях, лучше рынка выглядели бумаги нефтяных компаний на фоне решения стран ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 млн б/с в ноябре. Фактически добыча будет снижена на 1-1,1 млн б/с, так как многие участники соглашения не полностью освоили свои квоты. Однако и при сокращении производства в указанном объеме мировым ценам на нефть обеспечена поддержка в среднесрочной перспективе. Дополнительные позитив в котировках акций "Газпрома" связан с новостью о возобновлении транспортировки газа через Австрию.

Бумаги "НЛМК" попали под давление ввиду принятия Евросоюзом восьмого пакета санкций, включающего запрет на импорт российской стали и полуфабрикатов из нее. У НЛМК в Европе (в Бельгии, Франции, Дании и Италии) пять заводов, производящих прокат из полуфабрикатов, которые выпускает предприятие в Липецке. Ежегодные поставки слябов с этой площадки в Европу составляли 2,4 млн тонн.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также отмечает, что сообщения о принятии в ЕС восьмого пакета антироссийских санкций оказали давление на участников торгов, но были ожидаемыми, поэтому активных распродаж не наблюдалось. Определенную поддержку российские акции получали от ослабления рубля и повышательного движения цен на нефть.

Внешний фон был умеренно негативным. Объем производственных заказов в Германии в августе упал на 2,4% при ожидавшемся снижении на 0,7%, розничные продажи в еврозоне в последний месяц лета также показали снижение, хотя данные оказались немного лучше ожиданий. Недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США превысило прогнозы аналитиков. В конце недели инвесторы могут обратить внимание на выступление члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера. Из важной макростатистики внимания заслуживают индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (PMI) Китая за сентябрь, по объему промышленного производства Германии за август и сентябрьские данные по рынку труда США.

"Фактор пятницы" в сочетании со сложным геополитическим фоном могут сдерживать активность покупателей на российском рынке в конце недели. Тем не менее, благодаря ценовому восстановлению в нефти индекс МосБиржи может удержаться выше 2000 пунктов, торговый коридор в течение дня может составить 1970-2070 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи провел основную торговую сессию в диапазоне 2000-2050 пунктов, обороты торгов сократились, что говорит об отсутствии идей для покупок в подавляющем большинстве бумаг. Тем временем, акции "Газпрома" смогли прервать 4-дневное снижение, хотя бумаги нефтяных компаний в целом не пользовались повышенным спросом, несмотря на сокращение квот на добычу альянсом ОПЕК+. Вероятно, это связано с введение потолка цен в ЕС и приближением начала декабря, после чего страны Европы не смогут покупать российскую нефть.

Вновь опустились к минимумам этого года бумаги "Норникеля", проигнорировав ощутимый рост цен на никель. Скорее всего, инвесторы опасаются, что западные страны могут ввести если не прямые санкции, то какие-либо новые ограничения для продукции ГМК. Например, LME запретила поставки меди и цинка с УГМК. В лидерах падения оказались акции сталелитейных компаний на фоне запрета ЕС импорта из России стальных полуфабрикатов.

В пятницу индекс МосБиржи рискует вновь провести день в диапазоне 2000-2050 пунктов, если не появятся триггеры, которые помогут индексу выбраться с этих уровней, полагает Головинов.

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой, Совет ЕС одобрил новый пакет санкций в связи с последними событиями по присоединению ряда областей Украины к России. За исключением потолка цен на нефть и нефтепродукты (где многое будет зависеть от особенностей регулирования и применения, которые пока неясны), новый пакет пока можно оценить как менее жесткий по сравнению с уже принятыми ранее мерами; он стал результатом все более трудных компромиссов между европейскими странами.

В то же время в совокупности с действующими принимаемые санкции усиливают изоляцию России от доступа к западным товарам, технологиям и услугам и от экспорта российской продукции на Запад. Наиболее существенным представляется потолок цен на нефть в сочетании с предстоящим уже с начала декабря вступлением в силу эмбарго на российскую нефть, а с февраля - на нефтепродукты. Не исключено, что он приведет к сокращению добычи российской нефти (по ряду оценок - на 1-1,5 млн б/с) и может способствовать увеличению дисконта российской нефти к мировой цене. Впрочем, прогноз федерального бюджета на будущий год и так достаточно консервативен в этой части, предполагая сокращение нефтегазовых доходов на 23% к ожидаемому значению текущего года, отмечает аналитик.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков отмечает, что давление на рынок акций оказали поступившие подробности нового пакета санкций Евросоюза, который должен лишить Россию дохода в $7 млрд за год. Из всех мер, которые могут быть чувствительными, основным является полный запрет на обслуживание криптоактивов резидентов России.

Рост бумаг "Татнефти" и "Газпрома" связан с предстоящей дивидендной отсечкой 7 октября. "Газпром" (MOEX: GAZP) выплатит 51,03 рубля на акцию, а "Татнефть" - по 32,71 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию.

Европейские индексы пока не готовы продолжать ралли на фоне растущих рисков глубокого спада в экономике. Опасения остаются прежними - в ЕЦБ продолжат повышать ставку для обуздания инфляции, даже если это усиливает риски более глубокой рецессии, отмечает Кочетков.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1%, биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), однако после утреннего роста снижается Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,4-0,8%) и "минусуют" США (индексы теряют 0,1-0,5%).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе опустился на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики ФРГ. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,7%, свидетельствуют данные Trading Economics. В июле, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 1,9%, а не опустился на 1,1%, как сообщалось ранее.

Розничные продажи в еврозоне в августе сократились на 0,3% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Динамика показателя совпала с ожиданиями консенсус-прогноза, составленного агентством Bloomberg. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,4%.

На нефтяном рынке в четверг цены не оставляют попыток роста, подогретого накануне решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $93,92 за баррель (+0,6% и +1,7% в среду), ноябрьская цена WTI - $88,24 за баррель (+0,6% и +1,4% накануне).

Министры стран ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с.

Тем временем аналитики отмечают, что фактическое снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август ОПЕК+ отставала от максимальных разрешенных уровней добычи примерно на 3,6 млн б/с. Порядка 1,2 млн б/с из общего недопроизводства приходится на страны ОПЕК, и 2,4 млн - на страны-партнеры картеля.

Кроме того, участники рынка оценивают данные о запасах топлива. Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Русс-Инвест" (-7,2%), VEON (MOEX: VEON) (-4,5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,4%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4,2%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+11,1%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+4,3%), ПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+4,3%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+3,6%), бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,09 млрд рублей (из них 10,18 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,35 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,3 млрд рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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