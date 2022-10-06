Котировки нефти останутся в пределах $90-100/барр. на горизонте IV квартала 2022г - BCS Express

Цены на нефть, скорее всего, останутся в пределах $90-100 за баррель Brent на горизонте IV квартала 2022г, полагают эксперты BCS Express.

"Ключевой негативный драйвер для цен на нефть - падение спроса на фоне мировой рецессии. К рецессии может привести рост процентных ставок. При этом есть вероятность, что ФРС, а вслед за ним и другие ЦБ, могут остановить ужесточение при первых серьезных признаках долгового кризиса. Это приведет к затяжному периоду высокой инфляции и ослабит давление на спрос", - отмечают аналитики инвесткомпании.

По их мнению, на стороне поставок ждать дополнительного предложения практически неоткуда. США смогут добывать больше только к концу 2023г, и то этот объем лишь компенсирует продажи из SPR. Российская добыча из-за санкций в конце года вполне может упасть на 0,5-1 млн б/с, что приведет к ужесточению дефицита. Страны ОПЕК+ уже сокращают добычу, достаточно прозрачно намекая на свой интерес к высоким ценам.

Подсанкционные Иран и Венесуэла являются одними из немногих источников дополнительной нефти, но по политическим причина ждать ее оттуда не приходится, полагают в BCS Express. Ближе всего к увеличению экспорта Иран, но переговоры уже давно в тупике, и всерьез рассчитывать на прогресс до конца года не приходится.

"По совокупности факторов можно предположить, что цены на нефть останутся высокими в районе $90-100 за баррель на горизонте IV квартала 2022г. При этом к концу года вполне возможен подъем в район трехзначных значений, если российские баррели, которым закрыт путь в ЕС, не найдут себе новые рынки сбыта", - прогнозируют эксперты.

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