Цена нефти может закрепиться в 4К22 на уровне $95/барр. - Sber CIB

Цена нефти может закрепиться в 4К22 на уровне $95 за баррель Brent, полагает аналитик Sber CIB антон Чернышев.

"Котировки Brent в четверг продолжают стабилизироваться вблизи $93,4/барр., пока инвесторы анализируют последствия решения ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти на 2 млн барр./сут.. Этим решением оказались недовольны в США, поскольку в стране наблюдается высокий для этого времени года спрос на жидкие углеводороды. Запасы нефти в США, по данным Управления энергетической информации за предыдущую неделю, снизились на 1,4 млн барр., а запасы дистиллятов и бензина сократились до минимумов с 2014г. Согласно последним заявлениям администрации президента США, после вывода на рынок 10 млн барр. в ноябре продажи нефти из стратегических запасов могут продолжиться, а хранилища не будут полностью заполнены до октября 2023г", - пишет эксперт.

Решение ОПЕК+, на взгляд Чернышева, является важным сигналом для рынка. Оно дает понять, что участники соглашения намерены отстаивать высокую цену на нефть, а рынкам вновь придется переориентироваться на риски предложения. "Такая ситуация создает потенциал для роста котировок, которые в последнем квартале года могут закрепиться на уровне $95/барр. и даже немного превысить его", - заключает аналитик инвестбанка.

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