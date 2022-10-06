"Открытие Инвестиции" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Белуги

"Открытие Инвестиции" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Белуга Групп", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Павлова.

"Если комментировать результаты "Белуга групп" за 9 месяцев 2022г коротко, то можно отметить замедление динамики продаж в сегменте производства и дистрибьюции на фоне ускорения розничного сегмента в III квартале текущего года, - отмечает Павлов. - Напомним, что по итогам I полугодия общие отгрузки группы выросли на 13,6%, однако из-за санкций в июне-сентябре экспорт на рынки США, Европы и в магазины duty free был приостановлен. В результате в отчетном периоде продажи собственных брендов снизились на 1,5%, до 3,27 млн декалитров, и рост продажи партнерских брендов на 6,6%, до 705,9 тыс. декалитров смог лишь компенсировать этот спад и не более. Как следствие в III квартале общие отгрузки остались на уровне прошлогоднего показателя (3,97 млн декалитров). А вот результаты сети "ВинЛаб", которая сейчас является главным локомотивом роста финансовых показателей группы, безусловно, порадовали: после впечатляющего роста продаж на 33,8% за I полугодие по итогам 9 месяцев динамика ускорилась до 56%. Сохраняем позитивный взгляд на компанию и рекомендацию "покупать" для ее акций".

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