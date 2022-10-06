Акции Мечела остаются фаворитами сектора металлургии и добычи - BCS Express

Акции "Мечела" остаются фаворитами сектора металлургии и добычи, отмечается в материале BCS Express.

"Сектор металлургии и добычи в целом по-прежнему имеет высокие оценки M2M по сравнению с историческими уровнями: текущий средневзвешенный P/E достигает 8x против нормального уровня в 4-5x. Сохраняющийся сильный рубль в сочетании с экспортными ограничениями приводят к убыточному экспорту. Последствия усиления геополитической напряженности добавляют еще больше неопределенности в сегмент металлургии и добычи. Рентабельность экспорта российских металлургов достигла беспрецедентно низкого уровня - минус 15-20%", - пишут эксперты инвесткомпании.

Что касается спроса, то перспективы, по мнению аналитиков, выглядят туманными, поскольку глобальная инфляция и давление со стороны транзакционных издержек представляют собой ключевой риск для потребительской активности. Более того, укрепление доллара США и экономическая неопределенность в Китае пока не дали восстановиться спросу на ключевые сырьевые товары.

Эксперты BCS Express подчеркивают, что сохраняют нейтральный взгляд на сектор. "Вместе с тем нам в целом нравится "Мечел" - бумага с высоким риском, но с хорошим потенциалом доходности (впереди снижение долговой нагрузки), - отмечают они. - У компании относительно стабильный угольный бизнес со ставкой на Азию, что может компенсировать потери в сегменте стали".

Стратеги инвесткомпании понижают целевую цену по DCF на 40% до 210 руб. за акцию в первую очередь из-за укрепления рубля. "Вместе с тем мы по-прежнему считаем, что хорошие доходы должны помочь снижению долговой нагрузки - ключевому катализатору инвестиционного кейса компании. Фокус производителя на азиатских рынках, поэтому здесь логистические риски ограничены (у "Мечела" есть собственные порты на Дальнем Востоке)", - указывают аналитики BCS Express.

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