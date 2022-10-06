ВВП России может сократиться на 3,5-4,5% по итогам года - "Финам"

ВВП России может сократиться на 3,5-4,5% по итогам 2022 года, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

Росстат опубликовал 5 октября первую оценку ВВП за II квартал 2022г, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов. Из структуры использования доходов следует, что спад внутреннего конечного спроса был достаточно глубоким (-6,4% г/г), но сокращение ВВП составило -4,1% г/г благодаря положительному вкладу чистого экспорта связанного со сжатием импорта, отмечает эксперт.

"Ожидаем по итогам года сокращение ВВП России на 3,5-4,5%. Данные Росстата косвенно говорят в пользу прогноза Всемирного банка, что в текущем году единственный положительный вклад в динамику ВВП даст физическое сокращение импорта (т.е. положительный чистый экспорт), а в будущем году и чистый экспорт, вероятно, уйдет в минус. И, если не оживет потребительская активность и инвестиции, то единственным положительным фактором будущего года может стать восстановительный рост запасов - впрочем, и с этим могут быть проблемы, т.к. промежуточный и инвестиционный импорт, необходимый для производства, восстанавливается труднее, чем потребительский", - пишет Беленькая.

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