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06 октября 2022 года 15:37

Рубль днем слегка дешевеет к доллару и растет к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 6 октября. Доллар США подрастает, евро, напротив, дешевеет на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях более заметного повышения в паре с евро.

Курс доллара США составил 60,24 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 57,84 руб./EUR1, подешевев на 56 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,49 копейки - до 59,16 рубля. Курс китайского юаня опустился к середине дня на 1 копейку - до 8,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах вслед за движениями этих валют на глобальном рынке. Американский доллар укрепляется к евро после того, как опубликованные накануне оптимистичные статистические данные об увеличении числа рабочих мест в США, ослабили надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может замедлить темпы ужесточения процентных ставок.

Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 208 тыс. по сравнению с августом, согласно данным исследовательского института ADP. Аналитики, опрошенные Dow Jones, оценивали увеличение показателя на 200 тыс. В августе количество рабочих мест выросло на 185 тыс., а не на 132 тыс., как сообщалось ранее.

Рынки теперь ждут отчета министерства труда США о рынке труда за сентябрь, который будет опубликован в пятницу в 15:30 МСК. Эксперты оценивают уровень безработицы в стране в прошлом месяце в 3,7%, как и в августе, а увеличение числа новых рабочих мест в экономике в целом в 250 тыс., пишет Trading Economics.

Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в среду, что он поддерживает повышение ключевой процентной ставки в США еще на 125 базисных пунктов до конца года, до 4,5%.

Тем временем его коллега из ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в интервью CNN, что центробанку следует поднять стоимость заимствований еще выше и удерживать ее на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не начнет приближаться к 2%.

Цены на нефть немного снижаются в четверг после существенного подъема днем ранее, вызванного решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,43% - до $92,97 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизилась на 0,48% - до $87,34 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки (б/с).

Тем временем аналитики отмечают, что фактическое снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август ОПЕК+ отставала от максимальных разрешенных уровней добычи примерно на 3,6 млн б/с. Порядка 1,2 млн б/с из общего недопроизводства приходится на страны ОПЕК, и 2,4 млн - на страны-партнеры картеля.

Кроме того, участники рынка оценивают данные о запасах топлива. Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей.

Россия в ответ на установление "потолка" цен на российскую нефть переориентирует ее потоки на другие направления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нашим ответом будет переориентация нефтяного экспорта в те страны, которые готовы с нами нормально сотрудничать", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Ранее в четверг сообщалось, что Евросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в рамках которого, в частности, создал юридическую базу для введения "потолка" цен на нефть из РФ.

"Совет сегодня принял решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

В Совете ЕС объяснили, что согласованный новый пакет вводит в законодательство ЕС "основу для установления верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и для дальнейших ограничений на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны".

"...Стабилизация валютного рынка продолжается. В среду рубль ослаб на 2% и вернулся к 60 за доллар. Последние два квартала рубль находился преимущественно около этого уровня. Видимо, после окончания налогового периода и на фоне отсутствия санкций в отношении НКЦ экспортеры резко сократили продажи иностранной валюты. При этом спрос на нее поддерживается тем фактором, что не было введено никаких существенных ограничений, и участники рынка могут погашать внешние долги и выводить валюту за рубеж", - отмечает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Новый пакет санкций от ЕС практически не оказал влияния на российский валютный рынок и позиции рубля. К середине дня в четверг российская валюта торговалась к американскому доллару в плюсе - впервые за последние шесть торговых сессий. Основное содержание нового санкционного пакета не стало сюрпризом для участников рынка и уже было заложено в котировки валютных торгов. При этом, несмотря на санкционный негатив, новые ограничения снова обошли стороной российский НКЦ, что, вероятно, могло поддержать настроение инвесторов на рынке РФ. Кроме того, в первой половине дня котировки марки Brent обновили максимум с середины сентября, подобравшись к уровню 94,5 доллара, что также поддерживает рубль. Мы ожидаем, что до окончания первой половины месяца доллар не оставит попыток закрепиться выше 60 руб., однако с приближением пиковых налоговых платежей во второй половине месяца рубль получит возможность для возвращения в диапазон 57-59 по доллару", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг преимущественно остались на уровне предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая повысилась на 1 базисный пункт - до 8,15% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне среды - 8,17% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно прошлого дня, оставшись на отметках 8,18%, 8,23% и 8,27% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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