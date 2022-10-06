Акции Segezha Group могут быть интересны для спекулятивной покупки - "Открытие Инвестиции"

Акции Segezha Group могут быть интересны для спекулятивной покупки, считают аналитики "Открытие Инвестиции".

"Segezha Group показала слабые результаты за II квартал 2022г из-за ряда неблагоприятных факторов в виде снижения рублевых цен на свою продукцию, опережающего роста себестоимости и закрытия зарубежных рынков. Кроме того, компания продолжила наращивать чистый долг. На этом фоне акции Segezha Group не выглядят привлекательной долгосрочной инвестицией, однако их очень сильная перепроданность может стать поводом для спекулятивной покупки в расчете на технический отскок с возможной целью в области 6 руб.", - пишут эксперты инвесткомпании.

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