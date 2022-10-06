"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Levi Strauss с целью $19

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Levi Strauss & Co. с целевой ценой $19 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,5%, стоп-приказ: $15, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал в четверг, 6 октября. Аналитики ожидают, что выручка составит $1,598 млрд, прибыль на акцию - $0,369. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость.

"С технической точки зрения цена акции вернулась в ценовой коридор после существенного снижения. Идея на рост бумаги с целью $19. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $15 риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,52", - указывают эксперты "Финама".

Levi Strauss & Co. - американская компания, основанная в США в 1853 году, всемирно известный производитель одежды и обуви.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.