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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 389 руб
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06 октября 2022 года 14:26
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 389 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 389 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,8%, стоп-приказ: 356 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Сделку ОПЕК+ продлили до 31 декабря 2023г, министерские встречи участники решили проводить раз в полгода, отмечается в комментарии. Сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки начнется с ноября, за базу отсчета взяты согласованные на август уровни, говорится в коммюнике по итогам встречи ОПЕК+. Данная новость, по мнению аналитиков, может оказать воздействие на рост котировок нефти марки Brent и Urals. "С технической точки зрения бумага отскакивает от сильного уровня поддержки. Открывать позицию стоит на 12% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне 356 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8", - пишут эксперты "Финама". ПАО "Газпром нефть" - российская вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Входит в число российских лидеров по объемам добычи и переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМНЕФТЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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