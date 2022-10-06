"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 389 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 389 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,8%, стоп-приказ: 356 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Сделку ОПЕК+ продлили до 31 декабря 2023г, министерские встречи участники решили проводить раз в полгода, отмечается в комментарии. Сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки начнется с ноября, за базу отсчета взяты согласованные на август уровни, говорится в коммюнике по итогам встречи ОПЕК+. Данная новость, по мнению аналитиков, может оказать воздействие на рост котировок нефти марки Brent и Urals.

"С технической точки зрения бумага отскакивает от сильного уровня поддержки. Открывать позицию стоит на 12% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне 356 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8", - пишут эксперты "Финама".

ПАО "Газпром нефть" - российская вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Входит в число российских лидеров по объемам добычи и переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности.

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