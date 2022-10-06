Вероятно возвращение рубля в диапазон 57-59 руб./$1 с приближением пика налоговых платежей - "Велес Капитал"

Вероятно возвращение рубля в диапазон 57-59 руб./$1 с приближением пика налоговых платежей, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Новый пакет санкций от ЕС практически не оказал влияния на российский валютный рынок и позиции рубля, - пишет эксперт. - К середине дня в четверг российская валюта торговалась к американскому доллару в плюсе - впервые за последние шесть торговых сессий. Основное содержание нового санкционного пакета не стало сюрпризом для участников рынка и уже было заложено в котировки валютных торгов. При этом, несмотря на санкционный негатив, новые ограничения снова обошли стороной российский НКЦ, что, вероятно, могло поддержать настроение инвесторов на рынке РФ. Кроме того, в первой половине дня котировки марки Brent обновили максимум с середины сентября, подобравшись к уровню $94,5/барр., что также поддерживает рубль".

Кравченко ожидает, что до окончания первой половины месяца доллар не оставит попыток закрепиться выше 60 руб./$1, однако с приближением пиковых налоговых платежей во второй половине месяца рубль получит возможность для возвращения в диапазон 57-59 руб./$1.

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