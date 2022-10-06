Падение ВВП России может составить 6,2% в 4К22 - Росбанк

Падение ВВП России может составить 6,2% в IV квартале 2022г, полагают аналитики Росбанка.

"Статистика Росстата по ВВП сохраняет усеченные контуры, что сопряжено с проблемами при сборе и учете данных по ряду направлений. Сюрпризов как минимум два. Первый - умеренное, по сравнению с ожиданиями и траекторией розничной торговли, падение показателя совокупного потребления в пределах 5,5% г/г, тогда как предварительные данные сигнализировали коррекцию в пределах 7-8% г/г. Второй - серьезная разбалансировка показателя инвестиций. В то время как инвестиции в основной капитал показали рост на 3,2% г/г, наблюдалось значительное снижение запасов. Вклад их падения в квартальное снижение ВВП, по нашим оценкам, составил -3,6 п.п.", - пишут эксперты банка.

Аналитик ожидают в последующие кварталы не меньшей волатильности в компонентах использования ВВП, причем основными факторами стресса в 3К22 могут остаться инвестиционные компоненты, тогда как в последующем стресс может сместиться на конечное потребление домохозяйств и внешнюю торговлю. "В сухом остатке ожидаем падения ВВП на 3,9% г/г в 3К22 и на 6,2% г/г в 4К22, что в итоге будет эквивалентно коррекции российской экономики в среднем по году в пределах 3% г/г.", - указывают стратеги Росбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.