Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, просел НОВАТЭК после отсечки дивидендов

Москва. 6 октября. Рынок акций РФ после негативного старта торгов развернулся вверх на фоне дорожающей нефти и подъема внешних фондовых площадок; сдерживающим фактором выступают ожидания объявления новых антироссийских санкций Запада. Индекс МосБиржи на подъеме протестировал 2050 пунктов, при этом аутсайдерами выступают просевшие бумаги "НОВАТЭКа" после отсечки на бирже дивидендов за полугодие.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2044,29 пункта (+0,7%, максимум сессии - 2053,86 пункта), индекс РТС - 1076,76 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,1%.

Доллар просел до 59,86 рубля (-0,32 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+3%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,9%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,8% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +1,1% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-2,6%, до 976,8 рубля; дивиденды за I полугодие - 45 рублей на акцию), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", в краткосрочной перспективе индекс МосБиржи может показывать слабость из-за дивидендных отсечек "НОВАТЭКа", "Газпрома" и "Татнефти" на этой неделе. Однако котировки нефтяных компаний все же должны выглядеть лучше рынка, учитывая позитивную динамику цен на нефть. Из важных событий можно выделить проходящий в Праге в четверг-пятницу неформальный саммит ЕС, где будут обсуждаться события на Украине, энергетика и экономическая ситуация.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что акции нефтянки обещают быть среднесрочными фаворитами.

На фоне новостей от ОПЕК+ и статистики по запасам сырья в США нефть может продолжить плавное восхождение, для Brent отметка $100 за баррель может не стать сильной преградой. В ноябре США должны будут завершить распродажу нефти из стратегических резервов, что снизит объем предложения.

В такой ситуации лучше рынка в среднесрочной перспективе могут выступить акции нефтяных компаний. Техническая картина по индексу МосБиржи остается позитивной, пока индикатор находится выше 2000 пунктов. Но в понедельник она может быть сломлена за счет дивидендного "гэпа" в "Газпроме" и "Татнефти".

Ослабление рубля связано со снятием (возможно, временным) рисков прекращения организованных торгов евро и долларом в России из-за западных санкций. Сопротивлением для пары доллар-рубль является район чуть выше 61 руб./$1. Лишь после уверенного закрепления пары выше этой отметки можно будет рассуждать о сколь-либо значимой девальвации национальной валюты, считает Антонов.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в четверг улучшился: цены на нефть не оставляют попыток роста, на мировых фондовых площадках преобладает оптимизм. В ЕС могут объявить об окончательных санкциях против России в рамках очередного пакета ограничений.

Цены нефти Brent и WTI после решения ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн б/с с ноября взяли курс на подъем в район $96 и $90 за баррель (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), но не факт, что ценам впоследствии удастся развить восходящее движение ввиду сохранения рисков более ограниченного спроса на ресурс.

Рынок акций РФ в четверг пытается расти в связи с некоторым улучшением зарубежных настроений, но в целом веских поводов для широкомасштабных покупок пока нет. Инвесторы ждут окончательного объявления о санкциях ЕС, при этом не исключено краткосрочное возобновление интереса к акциям "Газпрома" и "Татнефти" перед закрытием дивидендных реестров за первое полугодие (последний день с выплатами акции можно будет купить в пятницу). Акциям "НОВАТЭКа" после дивидендного "гэпа" для возобновления среднесрочного роста понадобится вернуться выше 1050 руб., полагает аналитик.

В США индексы акций накануне снизились на 0,1-0,3%, хотя в ходе торгов индикаторы повышались. Ранее, в понедельник и вторник, индексы значительно выросли, показав наиболее уверенное с 1938 года начало четвертого квартала, согласно данным Dow Jones Market Data.

Между тем в этом году фондовый рынок США упал по итогам трех кварталов подряд, чего не происходило с 2008 года. Значение S&P 500 рухнуло почти на четверть с начала года на беспокойстве инвесторов из-за быстрого повышения процентных ставок Федрезервом и рисков наступления экономической рецессии.

Трейдеры ожидают отчета министерства труда США о безработице в сентябре, который будет опубликован в пятницу в 15:30 МСК. Эксперты оценивают уровень безработицы в стране в прошлом месяце в 3,7%, как и в августе, а увеличение числа новых рабочих мест в экономике в целом в 250 тыс., пишет Trading Economics.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1%, биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), подросла Европа (индексы CAC 40, DAX прибавляют 0,3-0,7%, FTSE топчется на месте), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне среды).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе опустился на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики ФРГ. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,7%, свидетельствуют данные Trading Economics. В июле, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 1,9%, а не опустился на 1,1%, как сообщалось ранее.

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз долгосрочного рейтинга Великобритании до "негативного" со "стабильного" уровня ввиду рисков, связанных с планами правительства по снижению налогов, которые приведут к росту госдолга. При этом сам рейтинг был подтвержден на уровне "АА-", говорится в сообщении агентства.

По оценкам Fitch, в отсутствие компенсирующих мер дефицит госбюджета Великобритании в 2022 году составит 7,8% ВВП, а в 2023 году вырастет до 8,8%. При этом средний дефицит бюджета для стран с рейтингом "АА" составляет порядка 2% ВВП.

Ранее на этой неделе агентство S&P Global Ratings также изменило прогноз долгосрочного рейтинга Великобритании до "негативного", подтвердив рейтинг на уровне "АА".

На нефтяном рынке на европейской сессии в четверг цены продолжили рост, вызванный решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $94,09 за баррель (+0,8% и +1,7% в среду), ноябрьская цена WTI - $88,31 за баррель (+0,6% и +1,4% накануне).

Министры стран ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с.

Тем временем аналитики отмечают, что фактическое снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август ОПЕК+ отставала от максимальных разрешенных уровней добычи примерно на 3,6 млн б/с. Порядка 1,2 млн б/с из общего недопроизводства приходится на страны ОПЕК, и 2,4 млн - на страны-партнеры картеля.

Кроме того, участники рынка оценивают данные о запасах топлива. Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+9,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+5,9%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+5,4%), "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+4,2%), акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+3,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,4%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,93 млрд рублей (из них 4,3 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,59 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,03 млрд рублей на акции "Роснефти").