Продажа акций Газпрома перед датой отсечки может повысить доходность инвестпортфеля - "Мои Инвестиции"

Продажа акций "Газпрома" перед датой отсечки может повысить доходность инвестпортфеля, если бумаги были куплены по цене ниже текущей, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Акции "Газпрома" в пятницу последний день торгуются с дивидендами. Стоит ли оставаться в бумагах или продавать до отсечки? Если вы покупали акции по цене ниже текущей, то стоит фиксировать прибыль, не дожидаясь дивидендов. Эту прибыль можно компенсировать убытками по другим позициям и избежать уплаты налога. В случае же получения дивидендов налог с вас будет удержан автоматически. А это около 3% стоимости вашей позиции в "Газпроме", - пишут эксперты.

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