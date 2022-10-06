Цена нефти останется в диапазоне $90-100/барр. до вступления в силу эмбарго ЕС в декабре - "Солид Брокер"

Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $90-100 за баррель Brent до вступления в силу эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ морским путем в декабре, отмечается в комментарии "Солид Брокер".

Картель ОПЕК+ на фоне надвигающейся рецессии в мировой экономике решил сократить добычные квоты сразу на 2 млн баррелей в сутки. В результате квоты Саудовской Аравии и России снизятся на 500 тыс. баррелей в сутки, подчеркивается в комментарии. Для России это несущественно, полагают аналитики, поскольку страна и так добывает значительно меньше своей квоты, а после введения санкций ЕС в декабре добыча может упасть еще.

"Текущее решение ОПЕК+ выглядит реальной помощью для России, т.к. фактически в РФ нет необходимости снижать объемы добычи с текущих уровней исходя из новых квот, - указывают эксперты "Солид Брокер". - Сокращение объемов произойдет в первую очередь за счет Саудовской Аравии. Реальный эффект на рынок составит 1-1,1 млн б/с. Однако даже этого достаточно, чтобы США "забили тревогу" и вновь "распаковали" из резервов дополнительные 10 млн баррелей из резервов в ноябре. Ситуация для США осложняется грядущими парламентскими выборами, поэтому мы видим такое негодование".

Для российского бюджета и нефтегазовых компаний решение ОПЕК+, по мнению аналитиков инвесткомпании, выглядит как страховка от падения доходов. Они считают, что котировки Brent теперь будут находиться в диапазоне $90-100/барр. или $70-80/барр. Urals до тех пор, пока не вступит в силу эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ морским путем в декабре. Там уже возможна повышенная волатильность.

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