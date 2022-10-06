Нефть, вероятно, будет торговаться в диапазоне $91-93/барр. в четверг - ПСБ

Нефть марки Brent, вероятно, будет торговаться в диапазоне $91-93 за баррель в четверг, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Мы считаем, что оптимизм от ОПЕК+ уже был заложен в цены на нефть, поэтому скорее напрашивается коррекция по факту. Однако риски по поставкам российской нефти (в четверг должны быть опубликованы данные по "потолку" цен с цифрами) еще в силе, что выступает сдерживающим фактором. Мы ждем котировки нефти марки Brent в диапазоне $91-93 за баррель на торгах в четверг", - указывает аналитик в комментарии.

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