Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также отсутствия новых важных сообщений на геополитическую тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций упал в среду впервые за три дня. Основные фондовые индексы демонстрировали рост в ходе сессии, хотя начали и завершили торги снижением. До этого, в понедельник и вторник, они значительно выросли, показав наиболее уверенное с 1938 года начало четвертого квартала. Между тем в этом году фондовый рынок США упал по итогам трех кварталов подряд, чего не происходило с 2008 года. Значение S&P 500 рухнуло почти на четверть с начала года на беспокойстве инвесторов из-за быстрого повышения процентных ставок Федрезервом и рисков наступления экономической рецессии.

Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 208 тыс. по сравнению с августом, согласно данным исследовательского института ADP. Аналитики, опрошенные Dow Jones, оценивали увеличение показателя на 200 тыс. В августе количество рабочих мест выросло на 185 тыс., а не на 132 тыс., как сообщалось ранее. Трейдеры теперь ждут отчета министерства труда США о безработице в сентябре, который будет опубликован в пятницу в 15:30 МСК. Эксперты оценивают уровень безработицы в стране в прошлом месяце в 3,7%, как и в августе, а увеличение числа новых рабочих мест в экономике в целом в 250 тыс., пишет Trading Economics.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно укрепляются на торгах в четверг, за исключением гонконгского индикатора. Оптимистичные статистические данные об увеличении числа рабочих мест в США, опубликованные накануне, ослабили надежды на то, что Федеральная резервная система США может замедлить темпы ужесточения процентных ставок. Это оказало некоторое давление на мировые фондовые рынки. Значение японского индекса Nikkei 225 выросло по итогам торгов на 0,76%. Гонконгский индикатор Hang Seng к 8:27 МСК опустился на 0,17%. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК растет на 1,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,03%.

В свою очередь цены на нефть практически не меняются утром в четверг после существенного подъема днем ранее, вызванного решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск в четверг составила $93,31 за баррель, что всего на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на 1,7%, до $93,37 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $87,63 за баррель, что на 0,15% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов повысилась на 1,4%, до $87,76 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с. Тем временем аналитики отмечают, что фактическое снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август ОПЕК+ отставала от максимальных разрешенных уровней добычи примерно на 3,6 млн б/с. Порядка 1,2 млн б/с из общего недопроизводства приходится на страны ОПЕК, и 2,4 млн - на страны-партнеры картеля.

Кроме того, участники рынка оценивают данные о запасах топлива. Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 4,73 млн баррелей, запасы дистиллятов - на 3,44 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 2,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,363 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,415 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 октября вырос на 0,1% и составил 108,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,12%, поднявшись до 801,62 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+1,76%), "МТС-001P-20" (+0,7%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,42%), а в лидерах снижения - "ГТЛК-002Р-01" (-1,45%), "Совкомбанк БО-П04" (-0,41%) и "ГК Самолет БО-П10" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) планирует 6 октября с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-001Р-02 объемом 25 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 100 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Техразмещение запланировано на 11 октября.

ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" готовит выпуск 3-летних облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей. Биржевые облигации будут размещаться по открытой подписке. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) установило ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 9% годовых. Данный выпуск объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года был размещен в октябре 2019 года по ставке 8,5% годовых. Ставка 2-7-го купонов плавающая, она пересматривается каждые полгода и рассчитывается по формуле: ключевая ставка + 1,5 процентного пункта. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11,34% от номинала гасятся каждые полгода с 1-го по 6-й купон, в дату выплаты 7-го купона будет выплачено 31,96% от номинала.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 6-го купона облигаций 1-й серии на уровне 17,89% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент размещены облигации выпуска на 124,6 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) приобрело в рамках оферты 4 млн 375,395 тыс. облигаций серии БО-001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 87,5% выпуска. Десятилетний выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания разместила в октябре 2016 года по ставке 9,55% годовых. Ставка текущего купона до погашения выпуска - 3% годовых.

Россельхозбанк (РСХБ) приобрел по оферте 4 млн 838,691 тыс. облигаций серии БО-14 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел 96,77% выпуска. РСХБ разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в октябре 2014 года. Ставка 1-20-го купонов облигаций была установлена в размере 11,1% годовых. Ставка текущего купона по выпуску - 8,3% годовых.

АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 400,096 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 2,67% выпуска. Десятилетние бонды 001P-03R объемом 15 млрд рублей были размещены в апреле 2018 года. Ставка текущего купона по выпуску - 8,95% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) приобрела в рамках оферты 8 млн 30,669 тыс. облигаций серии 001Р-10 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 80,31% выпуска. Компания разместила 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке купона 9,9% годовых. Ставка текущего купона - также 9,9% годовых.

ЛК "Европлан" приобрела в рамках оферты 3 млн 654,118 тыс. облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 73,08% выпуска. Выпуск БО-03 объемом 5 млрд рублей был размещен в октябре 2019 года сроком на 10 лет. Ставка 1-6-го купонов была установлена на уровне 8,8% годовых. Ставка 7-10-го купонов до следующей оферты с исполнением 1 октября 2024 года составит 10% годовых.