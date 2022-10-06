.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ августе замедлилось до 0,1%
Снижение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 0,1%, после сокращения на 0,5% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 0,7%
 
Продажи автомобилей в РФ в сентябре упали в 2,5 раза - АЕБ
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре 2022 года упали на 59,6%, или в 2,5 раза, - до 46,698 тыс. машин по сравнению со 115,599 тыс. в сентябре 2021 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ....
 
Во 2-м квартале чистый экспорт в структуре ВВП РФ вырос до 15,5% с 8,5% годом ранее - Росстат
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2-го квартала 2022 года составила 66,0% против 69,9% в 2-м квартале 2021 года, сообщил в среду Росстат в докладе об использовании ВВП во 2-м квартале 2022 года. При этом...
 
Спрос на смартфоны в РФ начал восстанавливаться
С июля по сентябрь в РФ продали около 7 млн смартфонов, что на 60% больше, чем кварталом ранее, когда на российском рынке реализовали 4,4 млн аппаратов. Это следует из материалов "М.Видео-Эльдорадо", с которыми ознакомились "Известия". О том, что...
 
06 октября 2022 года 09:48

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также отсутствия новых важных сообщений на геополитическую тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций упал в среду впервые за три дня. Основные фондовые индексы демонстрировали рост в ходе сессии, хотя начали и завершили торги снижением. До этого, в понедельник и вторник, они значительно выросли, показав наиболее уверенное с 1938 года начало четвертого квартала. Между тем в этом году фондовый рынок США упал по итогам трех кварталов подряд, чего не происходило с 2008 года. Значение S&P 500 рухнуло почти на четверть с начала года на беспокойстве инвесторов из-за быстрого повышения процентных ставок Федрезервом и рисков наступления экономической рецессии.

Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 208 тыс. по сравнению с августом, согласно данным исследовательского института ADP. Аналитики, опрошенные Dow Jones, оценивали увеличение показателя на 200 тыс. В августе количество рабочих мест выросло на 185 тыс., а не на 132 тыс., как сообщалось ранее. Трейдеры теперь ждут отчета министерства труда США о безработице в сентябре, который будет опубликован в пятницу в 15:30 МСК. Эксперты оценивают уровень безработицы в стране в прошлом месяце в 3,7%, как и в августе, а увеличение числа новых рабочих мест в экономике в целом в 250 тыс., пишет Trading Economics.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно укрепляются на торгах в четверг, за исключением гонконгского индикатора. Оптимистичные статистические данные об увеличении числа рабочих мест в США, опубликованные накануне, ослабили надежды на то, что Федеральная резервная система США может замедлить темпы ужесточения процентных ставок. Это оказало некоторое давление на мировые фондовые рынки. Значение японского индекса Nikkei 225 выросло по итогам торгов на 0,76%. Гонконгский индикатор Hang Seng к 8:27 МСК опустился на 0,17%. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК растет на 1,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,03%.

В свою очередь цены на нефть практически не меняются утром в четверг после существенного подъема днем ранее, вызванного решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск в четверг составила $93,31 за баррель, что всего на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на 1,7%, до $93,37 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $87,63 за баррель, что на 0,15% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов повысилась на 1,4%, до $87,76 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с. Тем временем аналитики отмечают, что фактическое снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август ОПЕК+ отставала от максимальных разрешенных уровней добычи примерно на 3,6 млн б/с. Порядка 1,2 млн б/с из общего недопроизводства приходится на страны ОПЕК, и 2,4 млн - на страны-партнеры картеля.

Кроме того, участники рынка оценивают данные о запасах топлива. Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 4,73 млн баррелей, запасы дистиллятов - на 3,44 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 2,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,363 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,415 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 октября вырос на 0,1% и составил 108,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,12%, поднявшись до 801,62 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+1,76%), "МТС-001P-20" (+0,7%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,42%), а в лидерах снижения - "ГТЛК-002Р-01" (-1,45%), "Совкомбанк БО-П04" (-0,41%) и "ГК Самолет БО-П10" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) планирует 6 октября с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-001Р-02 объемом 25 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 100 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Техразмещение запланировано на 11 октября.

ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" готовит выпуск 3-летних облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей. Биржевые облигации будут размещаться по открытой подписке. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) установило ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 9% годовых. Данный выпуск объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года был размещен в октябре 2019 года по ставке 8,5% годовых. Ставка 2-7-го купонов плавающая, она пересматривается каждые полгода и рассчитывается по формуле: ключевая ставка + 1,5 процентного пункта. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11,34% от номинала гасятся каждые полгода с 1-го по 6-й купон, в дату выплаты 7-го купона будет выплачено 31,96% от номинала.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 6-го купона облигаций 1-й серии на уровне 17,89% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент размещены облигации выпуска на 124,6 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) приобрело в рамках оферты 4 млн 375,395 тыс. облигаций серии БО-001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 87,5% выпуска. Десятилетний выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания разместила в октябре 2016 года по ставке 9,55% годовых. Ставка текущего купона до погашения выпуска - 3% годовых.

Россельхозбанк (РСХБ) приобрел по оферте 4 млн 838,691 тыс. облигаций серии БО-14 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел 96,77% выпуска. РСХБ разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в октябре 2014 года. Ставка 1-20-го купонов облигаций была установлена в размере 11,1% годовых. Ставка текущего купона по выпуску - 8,3% годовых.

АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 400,096 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 2,67% выпуска. Десятилетние бонды 001P-03R объемом 15 млрд рублей были размещены в апреле 2018 года. Ставка текущего купона по выпуску - 8,95% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) приобрела в рамках оферты 8 млн 30,669 тыс. облигаций серии 001Р-10 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 80,31% выпуска. Компания разместила 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке купона 9,9% годовых. Ставка текущего купона - также 9,9% годовых.

ЛК "Европлан" приобрела в рамках оферты 3 млн 654,118 тыс. облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 73,08% выпуска. Выпуск БО-03 объемом 5 млрд рублей был размещен в октябре 2019 года сроком на 10 лет. Ставка 1-6-го купонов была установлена на уровне 8,8% годовых. Ставка 7-10-го купонов до следующей оферты с исполнением 1 октября 2024 года составит 10% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 октября 2022 года 15:18
Акции Segezha Group могут быть интересны для спекулятивной покупки - "Открытие Инвестиции"
Акции Segezha Group могут быть интересны для спекулятивной покупки, считают аналитики "Открытие Инвестиции". "Segezha Group показала слабые результаты за II квартал 2022г из-за ряда неблагоприятных факторов в виде снижения рублевых цен на свою продукцию, опережающего роста себестоимости и закрытия...    читать дальше
.
06 октября 2022 года 14:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Levi Strauss с целью $19
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Levi Strauss & Co. с целевой ценой $19 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,5%, стоп-приказ: $15, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых...    читать дальше
.
06 октября 2022 года 14:26
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 389 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 389 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,8%, стоп-приказ: 356 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Сделку ОПЕК+ продлили до 31...    читать дальше
.
06 октября 2022 года 14:01
S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3750-3820п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3750-3820 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "После сильного отскока от годовых минимумов S&P 500 остановился вблизи сопротивления на уровне 3800 пунктов. RSI находится в нейтральной зоне, при этом...    читать дальше
.
06 октября 2022 года 13:31
Вероятно возвращение рубля в диапазон 57-59 руб./$1 с приближением пика налоговых платежей - "Велес Капитал"
Вероятно возвращение рубля в диапазон 57-59 руб./$1 с приближением пика налоговых платежей, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Новый пакет санкций от ЕС практически не оказал влияния на российский валютный рынок и позиции рубля, - пишет...    читать дальше
.
06 октября 2022 года 12:59
Падение ВВП России может составить 6,2% в 4К22 - Росбанк
Падение ВВП России может составить 6,2% в IV квартале 2022г, полагают аналитики Росбанка. "Статистика Росстата по ВВП сохраняет усеченные контуры, что сопряжено с проблемами при сборе и учете данных по ряду направлений. Сюрпризов как минимум два. Первый - умеренное, по сравнению с ожиданиями и...    читать дальше
.
06 октября 2022 года 12:30
Фундаментальных причин для роста цены нефти выше $100/барр. пока нет - "Финам"
Фундаментальных причин для роста котировок нефти марки Brent выше $100 за баррель в настоящее время нет, говорится в обзоре ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина. "Цена нефти марки Brent показала скромный подъем по факту решения ОПЕК+ о снижении добычи сырья, поскольку во многом это уже...    читать дальше
.
06 октября 2022 года 12:05
Изменение ставки ЦБ РФ в октябре маловероятно - Росбанк
Изменение ключевой ставки Банка России в октябре маловероятно, считают аналитики Росбанка. "Росстат зафиксировал прирост потребительских цен вторую неделю подряд. Инфляционная динамика последних недель указывает на скорое окончание дезинфляционного тренда. Поступательное движение годовой инфляции...    читать дальше
.
06 октября 2022 года 11:43
Индекс Hang Seng обладает потенциалом роста до 19000п - BCS Express
Возможен подъем индекса Hang Seng к уровню 19000 пунктов в отсутствие негативных событий, говорится в комментарии эксперта BCS Express Никиты Покровского. "Индекс Гонконгской биржи Hang Seng ожидаемо корректируется на торгах в четверг после сильного отскока в среду. В моменте котировки бенчмарка...    читать дальше
.
06 октября 2022 года 11:30
Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, просел НОВАТЭК после отсечки дивидендов
Москва. 6 октября. Рынок акций РФ после негативного старта торгов развернулся вверх на фоне дорожающей нефти и подъема внешних фондовых площадок; сдерживающим фактором выступают ожидания объявления новых антироссийских санкций Запада. Индекс МосБиржи на подъеме протестировал 2050 пунктов, при этом аутсайдерами выступают просевшие бумаги "НОВАТЭКа" после отсечки на бирже дивидендов за полугодие.    читать дальше
.
06 октября 2022 года 11:21
Продажа акций Газпрома перед датой отсечки может повысить доходность инвестпортфеля - "Мои Инвестиции"
Продажа акций "Газпрома" перед датой отсечки может повысить доходность инвестпортфеля, если бумаги были куплены по цене ниже текущей, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Акции "Газпрома" в пятницу последний день торгуются с дивидендами. Стоит ли оставаться в бумагах или продавать...    читать дальше
.
06 октября 2022 года 11:05
Котировки нефти останутся в диапазоне $92-94/барр. в четверг - Sber CIB
тировки нефти марки Brent останутся в узком диапазоне $92-94 за баррель на торгах в четверг, считают аналитики Sber CIB. Уровень в 60 руб./$1 по-прежнему является равновесным уровнем для валютной пары USD/RUB, на котором она и продолжит торговаться в ближайшее время., полагают эксперты...    читать дальше
.
06 октября 2022 года 10:50
Цена нефти останется в диапазоне $90-100/барр. до вступления в силу эмбарго ЕС в декабре - "Солид Брокер"
Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $90-100 за баррель Brent до вступления в силу эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ морским путем в декабре, отмечается в комментарии "Солид Брокер". Картель ОПЕК+ на фоне надвигающейся рецессии в мировой экономике решил сократить добычные квоты сразу...    читать дальше
.
06 октября 2022 года 10:27
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика еврозоны и выступление главы ФРБ Чикаго: - Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса; - Розничные продажи в еврозоне в августе. Настоящее сообщение...    читать дальше
.
06 октября 2022 года 10:17
Доходность 10-летних ОФЗ может отступить ниже 10% годовых - ПСБ
Доходность 10-летних ОФЗ может отступить ниже 10% годовых при сохранении ставки ЦБ на уровне 7,5%, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Большинство выпусков ОФЗ в среду показали нейтральную динамику, - комментирует эксперт. - Снижение доходности продолжилось лишь в...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.