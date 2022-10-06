Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 60-62 руб./$1 в четверг - ПСБ

Вероятный торговый диапазон рубля в четверг составляет 60-62 руб./$1 - курс доллара может инерционно продолжить рост, однако технически валюта близка к уровням перекупленности, ввиду чего подъем ограничен, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников

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