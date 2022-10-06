Бумаги нефтяного сектора РФ могут торговаться лучше рынка в четверг и пятницу - BCS Express

Бумаги российского нефтяного сектора могут торговаться "лучше рынка" в четверг и пятницу, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Акции ряда нефтяников могут выглядеть "лучше рынка" в краткосрочной перспективе, учитывая позитивную динамику цены нефти марки Brent. В частности, удержание длинных позиций выглядит оправданным по "ЛУКОЙЛу" и "Татнефти", - пишет аналитик в комментарии.

Также Карпунин обращает внимание, что за последние сессии более чем на 13% выросла цена тонны алюминия. Вкупе с наблюдаемым ростом курса валютной пары USD/RUB это, по его мнению, может обеспечить поддержку ценам акций "РусАла" и En+.

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