Нефть стабильна

Фондовый рынок США завершил торги в среду снижением. Фондовые индексы стран АТР преимущественно растут в четверг, биржи материкового Китая закрыты. Цены на нефть практически не меняются утром в четверг.

Американский рынок акций упал в среду впервые за три дня.

Основные фондовые индексы демонстрировали рост в ходе сессии, хотя начали и завершили торги снижением. До этого, в понедельник и вторник, они значительно выросли, показав наиболее уверенное с 1938 года начало четвертого квартала, согласно данным Dow Jones Market Data.

Между тем в этом году фондовый рынок США упал по итогам трех кварталов подряд, чего не происходило с 2008 года. Значение S&P 500 рухнуло почти на четверть с начала года на беспокойстве инвесторов из-за быстрого повышения процентных ставок Федрезервом и рисков наступления экономической рецессии.

Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 208 тыс. по сравнению с августом, согласно данным исследовательского института ADP. Аналитики, опрошенные Dow Jones, оценивали увеличение показателя на 200 тыс. В августе количество рабочих мест выросло на 185 тыс., а не на 132 тыс., как сообщалось ранее.

Трейдеры теперь ждут отчета министерства труда США о безработице в сентябре, который будет опубликован в пятницу в 15:30 МСК. Эксперты оценивают уровень безработицы в стране в прошлом месяце в 3,7%, как и в августе, а увеличение числа новых рабочих мест в экономике в целом в 250 тыс., пишет Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 4,4% - до $67,4 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель за последние пятнадцать месяцев - с мая прошлого года. При этом показатель зафиксировал снижение по итогам пятого месяца подряд.

Экспорт в позапрошлом месяце уменьшился на 0,3% - до $258,9 млрд, импорт снизился на 1,1%, до $326,3 млрд.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре уменьшился до 56,7 пункта по сравнению с 56,9 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем предполагали снижение до 56 пунктов, сообщает Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Котировки акций Emerson Electric (SPB: EMR) Co. выросли на 2%. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что компания ведет переговоры с Blackstone Inc. о продаже ряда активов за $5-10 млрд.

Бумаги автопроизводителя Ford Motor (SPB: F) Co. прибавили 1,2% после того, как аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) улучшили рекомендацию акциям компании до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Капитализация Micron Technology (SPB: MU) Inc. выросла на 1,4%. Компания планирует инвестировать до $100 млрд в течение 20 лет в строительство крупнейшего на территории Соединенных Штатов завода по производству микрочипов.

Стоимость Tesla (SPB: TSLA) Inc. упала на 3,5% после новости о том, что Илон Маск направил руководству Twitter (SPB: TWTR) Inc. письмо с предложением завершить сделку по приобретению компании на ранее обговоренных условиях. Котировки акций Twitter снизились на 1,4% после скачка на 22% сессией ранее.

Акции телекоммуникационной Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. потеряли в цене 1%. Компания получила контракт на $1,58 млрд от Госдепартамента США на обновление инфраструктуры посольств страны за границей.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка упало на 0,14% - до 30273,87 пункта.

Standard & Poor''s 500 к этому времени опустился на 0,2% - до 3783,28 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,25% и составил 11148,64 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно укрепляются на торгах в четверг, за исключением гонконгского индикатора.

Оптимистичные статистические данные об увеличении числа рабочих мест в США, опубликованные накануне, ослабили надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может замедлить темпы ужесточения процентных ставок, пишет MarketWatch. Это оказало некоторое давление на фондовые рынки.

Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 208 тыс. по сравнению с августом, согласно данным исследовательского института ADP. Аналитики, опрошенные Dow Jones, оценивали увеличение показателя на 200 тыс. В августе количество рабочих мест выросло на 185 тыс., а не на 132 тыс., как сообщалось ранее.

Трейдеры теперь ждут отчета министерства труда США о безработице в сентябре, который будет опубликован в пятницу в 15:30 МСК. Эксперты оценивают уровень безработицы в стране в прошлом месяце в 3,7%, как и в августе, а увеличение числа новых рабочих мест в экономике в целом в 250 тыс., пишет Trading Economics.

Участники рынка также оценивали решение ОПЕК+.

Министры стран ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:24 МСК выросло на 0,9%.

Лидерами роста среди компонентов индекса выступают акции IT-компании Rakuten Group Inc. (+4,7%), выпускающей кредитные карты Credit Saison Co. Ltd. (+3,9%) и ритейлера Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (+3%).

Гонконгский индикатор Hang Seng к 8:27 МСК опустился на 0,17%.

Лидерами падения в индексе являются акции фармацевтической компании Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. (-7,3%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-4,9%) и выпускающей солнечные панели Xinyi Solar Holdings Ltd. (-3,5%).

Акции китайского производителя литиевых аккумуляторов CALB Co. дешевеют на дебютных торгах в Гонконге, опустившись на 1,6% ниже цены размещения на уровне 38 гонконгских долларов ($4,84) за бумагу.

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК растет на 1,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,03%.

Акции крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto увеличились на 0,6% и 0,2% соответственно.

Цены на нефть практически не меняются утром в четверг после существенного подъема днем ранее, вызванного решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг составляет $93,38 за баррель, что на $0,01 (0,01%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на $1,57 (1,7%), до $93,37 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,80 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,24 (1,4%), до $87,76 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с.

"Сокращение квот является существенным и посылает четкий сигнал о том, что Саудовская Аравия и альянс в целом стремятся стабилизировать и поддерживать нефтяные рынки", - написала аналитик S&P Global Commodity Insights Шин Ким.

Тем временем аналитики отмечают, что фактическое снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август ОПЕК+ отставала от максимальных разрешенных уровней добычи примерно на 3,6 млн б/с. Порядка 1,2 млн б/с из общего недопроизводства приходится на страны ОПЕК, и 2,4 млн - на страны-партнеры картеля.

Кроме того, участники рынка оценивают данные о запасах топлива. Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 4,73 млн баррелей, запасы дистиллятов - на 3,44 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.