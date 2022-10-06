Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов с учетом наметившейся стабилизации на мировых рынках

Москва. 6 октября. Доллар США и юань на "Московской бирже" на старте торгов в четверг утром меняются незначительно, сделок с евро в первые минуты не было, рубль находится в боковике на фоне стабилизации на мировых рынках.

По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 60,1 руб./$1 (-7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 69,57 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени на "Московской бирже" не изменился - 8,571 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие заметной динамики валютного курса рубля к доллару и юаню на старте торгов в четверг связано, прежде всего, с наметившейся стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках после ощутимого роста котировок в предыдущие дни. На данном этапе ушло заметное напряжение участников рынка перед заседанием ОПЕК+. На мировых рынках капитала в четверг утром наблюдается отсутствие единого направления в отношении рисковых активов.

В среду министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем и продлили сделку до конца 2023 года. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснил, что это решение связано с большой волатильностью относительно спроса и предложения на рынке нефти. "Было принято решение сбалансировать рынок путем сокращения ее добычи. Зимой традиционно мы видим снижение спроса на нефть в мире от 2,5 млн до 3 млн баррелей в сутки", - пояснил Новак журналистам.

США заявили, что в этом шаге "не было необходимости", а ЕС, тем временем, согласовал потолок цен на российскую нефть. Саудовская Аравия, в свою очередь, категорически отвергает предположения о сговоре с РФ, который потенциально может угрожать мировой энергетической безопасности. Мера, о введении которой лидеры ЕС договорились в среду, заключается в том, чтобы предоставить покупателям российской нефти в третьих странах доступ к европейским страховым и финансовым услугам только в том случае, если те будут придерживаться ценовых лимитов на это сырье. Новак считает, что такая мера может привести к временному сокращению добычи нефти в РФ, а также увеличить затраты на доставку сырья и привести к задержкам в поставках. Он подтвердил, что Москва не будет продавать сырье в страны, которые установят предельные цены.

В четверг ожидается очередная "порция" санкционных решений. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что совет Евросоюза может принять 6 октября очередные ограничительные меры против России. В среду комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза согласовал новые санкции против РФ, сообщило председательство Чехии в ЕС. В частности, речь идет о запрете поставок высокотехнологичной продукции в РФ, оказания российским структурам услуг IT, инжиниринга, юриспруденции.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 мск составила $93,47 за баррель, что на 0,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $87,86 за баррель, что на 0,11% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг показывают смешанную динамику: японский Nikkei 225 поднялся на 0,97%, гонконгский Hang Seng после активного роста днем ранее снижается на 0,43%, южнокорейский Kospi растет на 1,35%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1%. Биржи материкового Китая не работают из-за национального праздника. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,49 %.

Американский рынок акций упал в среду впервые за три дня. Основные фондовые индексы демонстрировали рост в ходе сессии, хотя начали и завершили торги снижением. До этого, в понедельник и вторник, они значительно выросли, показав наиболее уверенное с 1938 года начало четвертого квартала.

Между тем в этом году фондовый рынок США упал по итогам трех кварталов подряд, чего не происходило с 2008 года. Значение S&P 500 рухнуло почти на четверть с начала года на беспокойстве инвесторов из-за быстрого повышения процентных ставок Федрезервом и рисков наступления экономической рецессии.

Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 208 тыс. по сравнению с августом, согласно данным исследовательского института ADP. Трейдеры теперь ждут отчета министерства труда США о безработице в сентябре, который будет опубликован в пятницу в 15:30 МСК. Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 4,4% - до $67,4 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель за последние пятнадцать месяцев - с мая прошлого года. При этом показатель зафиксировал снижение по итогам пятого месяца подряд. Экспорт в позапрошлом месяце уменьшился на 0,3% - до $258,9 млрд, импорт снизился на 1,1%, до $326,3 млрд.