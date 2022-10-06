Возможна локальная коррекция цены нефти к $90-92/барр. в ближайшее время - BCS Express

Возможна локальная коррекция цены нефти марки Brent к уровням $90-92 за баррель в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Страны ОПЕК+ в среду порадовали "быков" на рынке нефти, сократив квоты добычи сырья сразу на 2 млн баррелей в сутки. Фьючерсы на нефть марки Brent отреагировали ростом, расширив подъем предыдущих двух дней еще на 1,7%. Энтузиазм покупателей постепенно стихает, поскольку в котировки были заложены оптимистичные ожидания, и с начала недели совокупный рост составил уже около 10%. В такой ситуации напрашивается локальная коррекция в район $90-92 за баррель. При этом среднесрочные перспективы сырой нефти заметно улучшились", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

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