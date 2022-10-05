Снижение рынка акций РФ в ожидании санкций ЕС сдержала выросшая нефть, лидировала АЛРОСА на новостях

Москва. 5 октября. Снижение рынка акций РФ в среду вслед за внешними фондовыми площадками и на ожиданиях утверждения новых антироссийских санкций Запада было сдержано выросшей нефтью на новостях от ОПЕК+. Лидировали в росте акции "АЛРОСА" на фоне известий, что компания не войдет в очередной пакет санкций ЕС.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2029,88 пункта (-0,8%, утром индекс падал до 1971,91 пункта), индекс РТС - 1061,97 пункта (-3,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,4%.

Доллар вырос до 60,25 рубля (+1,3 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-5,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,3%), OZON (MOEX: OZON) (-3%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -2,6% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Московской биржи" (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+4,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,5%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%).

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза в среду согласовал новые санкции против РФ, сообщило председательство Чехии в ЕС. В частности, речь идет о запрете поставок высокотехнологичной продукции в РФ, оказания российским структурам услуг IT, инжиниринга, юриспруденции.

В сообщении чешского председательства говорится, что санкции предусматривают "запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги". Помимо этого, согласованный пакет санкций включают запрет импорта из России сталелитейной продукции, древесной массы, бумаги, оборудования и бытовой техники, химических веществ, пластика, сигарет. Действие санкционного режима должно распространиться на Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав РФ.

ЕС не будет включать в очередной пакет санкций российскую алмазодобывающую "АЛРОСА", сообщает EUobserver со ссылкой на материалы Еврокомиссии. В первоначальном проекте санкционного списка "АЛРОСА" фигурировала, но в принятый в среду перечень, который включает 29 физических лиц и 7 юридически лиц, компания не вошла. ЕС аргументировала санкции тем, что "АЛРОСА" финансировала российскую военно-морскую подводную лодку, а также вкладывала миллиарды евро в год в военный бюджет, пишет EUobserver.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что совет Евросоюза может принять очередные ограничительные меры против России в четверг.

Тем временем, президент РФ подписал законы о ратификации договоров о принятии в состав РФ четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Лящук, рынок акций РФ в среду просел вслед за мировыми фондовыми площадками. Индекс МосБиржи падал к уровню 1970 пунктов, но во второй половине торгов смог частично восстановиться и подняться выше 2000 пунктов. Поддержку индексу оказали выросшие цены на нефть Brent благодаря решению стран ОПЕК+ снизить добычу на 2 млн б/с.

В целом ожидания увеличения налоговой нагрузки для добывающих компаний, а также сужение пространства для снижения ключевой ставки ЦБ РФ продолжат выступать сдерживающими факторами для российского рынка акций. Во второй половине недели индекс МосБиржи вновь предпримет попытки снижения и теста уровня 2000 пунктов, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ завершил торги в "минусе", но отступил от минимумов дня на фоне корпоративных новостей и ослабления геополитических опасений.

В начале сессии повышенное давление на рынок оказали слухи о возможном обращении президента РФ Владимира Путина к нации и изменении статуса спецоперации, которые позже, однако, были опровергнуты в Кремле. Акции "АЛРОСА" выросли на новостях об исключении компании из санкционного списка Евросоюза. Polymetal и "Полюс" скорректировались вниз вслед за ценами на золото и серебро, которые отступали от локальных максимумов после восходящей коррекции ранее на неделе.

Нефть подросла на фоне решения ОПЕК+ по сокращению добычи. ОПЕК+ в дальнейшем намерена принимать более долгосрочные решения. В России при этом подтвердили, что не намерены продавать нефть странам, которые будут придерживаться установленного "большой семеркой" потолка цен. Глобальное предложение нефти уже в конце текущего года, таким образом, должно стать еще более ограниченным, но не факт, что замедляющийся спрос позволит котировкам стабилизироваться выше $100 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС пока не смогли закрепиться выше краткосрочных сопротивлений 2050 и 1120 пунктов. Акции "НОВАТЭКа" в четверг будут торговаться без дивидендов, "гэп" вниз может составить порядка 5%, после чего инвесторы перейдут к оценке среднесрочных перспектив компании, отмечает Кожухова.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции "АЛРОСА" выросли, так как компания не была включена в восьмой пакет санкций против РФ, принятый Евросоюзом. "Префы" "Сургутнефтегаза" поддержали положительная динамика цен на нефть, а также отказ ЕС от введения западных ограничений в отношении НКЦ. Это означает, что долларовая "кубышка" компании остается доступной для безналичного обмена на "Московской бирже", а укрепление доллара в паре с рублем увеличивает потенциальную прибыль компании.

Котировки застройщиков "Самолет" (MOEX: SMLT) и ПИК оказались под давлением прогнозов, предполагающих снижение продаж жилья в IV квартале текущего года под влиянием повышения банками ипотечных ставок из-за решения правительства предоставлять участникам СВО кредитные каникулы. Кроме того, на рынке жилья увеличивается предложение, так как решившие переехать за границу граждане РФ готовы продавать квартиры с большим дисконтом, чтобы ускорить проведение сделки.

Решение ОПЕК+ по сокращению добычи на 2 млн б/с оказалось вдвое выше консенсуса, что будет способствовать продолжению роста нефтяных котировок до конца текущей недели, полагает Чернов.

В среду в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, гонконгский Hang Seng после выходных подскочил на 5,9%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-1,2%) и США (индексы проседают на 0,9-1,7% во главе с Nasdaq).

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре уменьшился до 56,7 пункта по сравнению с 56,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем предполагали снижение до 56 пунктов, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке в среду цены подросли на новостях от ОПЕК+ и статистике Минэнерго США о запасах сырья.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $93,63 за баррель (+2% и +3,3% во вторник), ноябрьская цена WTI - $88,05 за баррель (+1,8% и +3,5% во вторник).

Министры стран ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегата. Реальное снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август страны ОПЕК+ отстают от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн б/с.

Соответственно, квота по добыче для Саудовской Аравии и России снижается до 10,5 млн б/с. При этом Саудовская Аравия в августе добывала 10,9 млн б/с, отставая от своей квоты на 100 тыс. б/с. В октябре квоты ОПЕК+ соответствуют уровням августа. Россия сейчас добывает 9,9 млн б/с, то есть имеет возможность увеличить добычу на 600 тыс. б/с.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2023 года. Также Новак отметил, что введение потолка цен на российскую нефть может привести к временному сокращению ее добычи в РФ, сообщило агентство Bloomberg. По словам Новака, это также может увеличить затраты на доставку сырья и привести к задержкам в поставках.

Министры также решили сократить регулярность встреч министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) с одного до двух месяцев. Полноформатные министерские встречи ОПЕК+ будут проводиться теперь раз в полгода вместе с конференциями стран ОПЕК. Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 4 декабря.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,36 млн баррелей (ожидался рост на 1,8 млн), запасы бензина снизились на 4,73 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,1 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 3,44 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,5 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-8,1%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-5,5%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-4,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,5%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-4,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,3%), En+ (MOEX: ENPG) (-4,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,1%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-4%), ГК "Самолет" (-3,9%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,9%).

Подорожали бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+9,1%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+5,9%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+3,8%), бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,46 млрд рублей (из них 9,81 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,29 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,88 млрд рублей на акции "Яндекса").