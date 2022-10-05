Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на развернувшиеся вниз UST

Москва. 5 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на развернувшиеся вниз цены американских казначейских обязательств (US Treasuries) после их уверенного роста в течение последних нескольких дней. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 36 базисных пунктов - до 58,21% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 10,58% годовых). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 14 базисных пунктов - до 50% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 базисного пункта - до 11,08% годовых). При этом евробонды РФ с погашением в 2042 году снизились в цене на 9 базисных пунктов, подешевев до 60,19% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 9,99% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за день на 11 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 16 базисных пунктов - до 49,16% от номинала (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов - до 27,43% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 88 базисных пунктов - до 50,05% от номинала (их доходность снизилась на 45 базисных пунктов - до 21,26% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 130 базисных пунктов, подешевев до 43,42% от номинала (их доходность выросла на 60 базисных пунктов и составила 19,75% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подешевели за день всего на 1 базисный пункт - до 65,21% от номинала (их доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 23,93% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 27 базисных пунктов, подорожав до 68,94% от номинала (его доходность снизилась на 37 базисных пунктов - до 46,81% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние на динамику отечественных евробондов нестабильной конъюнктуры мировых долговых рынков, в том числе US Treasuries. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет.

Цены на нефть уверенно растут в среду вечером после того, как СМИ сообщили о решении ОПЕК+ сократить добычу в следующем месяце на 2 млн баррелей в сутки. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 мск поднялись на 1,53% - до $93,2 за баррель (максимум за две недели). Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 1,27% - до $87,62 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с. Реальное снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август ОПЕК+ отстаёт от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн б/с. Соответственно, квота по добыче для Саудовской Аравии и России снижается до 10,5 млн б/с. При этом Саудовская Аравия в августе добывала 10,9 млн б/с, отставая от своей квоты на 100 тыс. б/с. В октябре квоты ОПЕК+ соответствуют уровням августа. Россия в августе добывала 9,8 млн б/с, то есть имеет возможность увеличить добычу на 700 тыс. б/с.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей - до 429,2 млн баррелей, согласно данным еженедельного доклада Минэнерго страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,73 млн баррелей, до 207,46 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 3,44 млн баррелей, до 110,92 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Американский рынок акций открыл торги среды снижением, сигнализируя о завершении двухдневного ралли. Фондовые индексы значительно выросли по итогам основных сессий в понедельник и вторник. Таким образом, начало четвертого квартала стало для них самым успешным с 1938 года. Между тем в этом году они упали по итогам всех трех кварталов подряд, чего не происходило с 2008 года. Значение S&P 500 рухнуло почти на четверть с начала года на беспокойстве инвесторов из-за быстрого повышения процентных ставок Федрезервом и рисков наступления экономической рецессии.

Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 208 тыс. по сравнению с августом, согласно данным исследовательского института ADP. Аналитики, опрошенные Dow Jones, оценивали увеличение показателя на 200 тыс. В августе количество рабочих мест выросло на 185 тыс., а не на 132 тыс., как сообщалось ранее. Трейдеры теперь ждут отчета министерства труда США о безработице в сентябре, который будет опубликован в пятницу. Эксперты оценивают уровень безработицы в стране в прошлом месяце в 3,7%, как и в августе, а увеличение числа новых рабочих мест в экономике в целом в 250 тыс., пишет Trading Economics.

Минфин РФ в соответствии с указом президента России от 22 июня перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 4,9 млрд рублей (эквивалент $84,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2042 году, сообщило министерство. НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме, говорится в сообщении ведомства.

Президентским указом от 22 июня утвержден новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга. По новой схеме все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ осуществляются в рублях. В конце июня Минфин перечислил НРД рубли для выплаты купонного дохода по трем выпускам евробондов в рамках этой схемы - это выпуски "Россия-2027", "Россия-2047" и "Россия-2028". В сентябре министерство уже перечислило НРД выплаты в рублях по номинированным в долларах евробондам с погашением в 2023, 2043, 2029, 2035 и 2030 годах.