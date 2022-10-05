Рубль завершил торги среды снижением к доллару и евро на закрытии позиций в ожидании развития темы о потолке цен на российскую нефть

Москва. 5 октября. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов среды; рубль снизился к бивалютной корзине, корректируясь вниз после предыдущего роста на фоне решения ОПЕК+ о снижении нефтедобычи и обсуждения темы потолка цен на российскую нефть.

Курс доллара США составил 60,17 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,22 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,4 руб./EUR1, подорожав на 2 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,6 рубля - до 59,37 рубля. Курс китайского юаня вырос к концу дня на 37,6 копейки - до 8,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снизился к доллару и евро по итогам торгов среды в рамках коррекции после роста в предыдущие дни. Участники рынка закрывали позиции на новостях о решении ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки (б/с) и возобновления в информационном пространстве обсуждения темы потолка цен на российскую нефть.

Решение о сокращении квот добычи нефти ОПЕК+ на 2 млн б/с необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает агентство Bloomberg. Он также сообщил, что страны-участницы ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2023 года.

В то же время, по его словам, введение потолка цен на российскую нефть может привести к временному сокращению ее добычи в РФ. Это также может увеличить затраты на доставку сырья и привести к задержкам в поставках, сообщает Bloomberg.

Цена на нефть в $70 за баррель комфортна для России, заявил Новак в эфире телеканала "Россия 24". "Наш бюджет сформирован при цене $70, и мы считаем, что это комфортная цена, которая на сегодняшний день может быть принята за основу. Но, безусловно, учитывая, что сегодня рынки достаточно волатильны и многое зависит в том числе и от курса рубля, который сегодня достаточно крепкий относительно тех параметров, которые ранее были для нашей нефтедобычи, для нашей экономики. Те параметры, которые заложены в прогнозе социально-экономического развития, наиболее оптимальны", - пояснил он.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман пока не знает, как будет работать ценовой потолок на российскую нефть, и кто его поддержит. По словам чиновника, на рынке сейчас очень много неопределенностей: непонятно, как центробанки мировых держав будут реагировать на рост инфляции, как долго он будет длиться, как долго продлятся локдауны в Китае и т.д.

Цены на нефть растут в среду вечером после новостей о решении ОПЕК+ сократить добычу в следующем месяце на 2 млн б/с. Реальное снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август ОПЕК+ отстает от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн б/с.

Квота по добыче для Саудовской Аравии и России снижается до 10,5 млн б/с. При этом Саудовская Аравия в августе добывала 10,9 млн б/с, отставая от своей квоты на 100 тыс. б/с. В октябре квоты ОПЕК+ соответствуют уровням августа.

Россия в августе добывала 9,8 млн б/с, то есть имеет возможность увеличить добычу на 700 тыс. б/с.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,78% - до $93,43 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,5% - до $87,82 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей - до 429,2 млн баррелей, согласно данным еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам сентября 2022 года составило минус 22,7 млрд руб., сообщил Минфин РФ в среду.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в октябре в размере 305,6 млрд руб. Таким образом, с учетом отрицательного отклонения в сентябре совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 282,9 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта упала как к доллару, так и к евро. "Курс доллара сегодня впервые с 23 сентября поднялся выше уровня в 60 руб., хотя к вечеру рубль частично отыграл утраченные позиции. Снижение российской валюты происходит, несмотря на решение министров ОПЕК+, которые по итогам встречи в среду сократили квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. На фоне решения ближайший фьючерс на Brent на бирже ICE поднялся выше $93 за баррель. Если говорить о предстоящих зарубежных событиях, в пятницу должна состояться публикация данных по рынку труда в США за сентябрь. Число открытых вакансий на рынке труда в США в августе, согласно опубликованным во вторник данным, хотя и превысило 10 млн, оказалось минимальным с июня 2021 года", - говорит Беспалов.

"На валютных торгах в среду рубль снижался уже пятую сессию подряд. При этом сегодня падение усилилось по сравнению с двумя предыдущими торговыми днями. Так, если после утреннего открытия пара "доллар-рубль" опускалась на минимуме ниже 57,5 руб./$1, то во второй половине дня американская валюта уже вела борьбу за закрепление выше 60 руб. Ключевым событием дня на внешних рынках стало заседание ОПЕК+. На заседании было принято решение сократить добычу в ноябре на 2 млн б/с, что превысило консенсус-ожидания, однако не оказало видимой поддержки котировкам нефти, отыгравшим сценарий с сокращением добычи еще накануне. Одновременно на глобальном валютном рынке доллар отвоевывал потери предыдущих дней, когда наблюдалось улучшение аппетита инвесторов к риску на ожиданиях смягчения позиции ФРС. Индекс USD к корзине основных валют в среду уверенно рос почти весь день, тогда как потенциал роста в котировках нефти, по всей видимости, уже был исчерпан. В результате рубль пребывал большую часть дня под заметным давлением и уступил доллару отметку 60 впервые с 23 сентября. Добавим, что вечерние данные о сокращении запасов сырой нефти в США также особо не впечатлили покупателей на нефтяном рынке (во всяком случае, в первые минуты после выхода данных), что, вероятно, позволит американской валюте сохранить на ближайшее время позиции, занятые в течение среды", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза в среду согласовал новые санкции против РФ, сообщило председательство Чехии в ЕС. В частности, речь идет о запрете поставок высокотехнологичной продукции в РФ, оказания российским структурам услуг IT, инжиниринга, юриспруденции.

В сообщении чешского председательства говорится, что санкции предусматривают "запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги".

Помимо этого, согласованный пакет санкций включают запрет импорта из России сталелитейной продукции, древесной массы, бумаги, оборудования и бытовой техники, химических веществ, пластика, сигарет.

Кроме того, согласованы новые фигуранты санкционных списков и критерии, определяющие обход действующих санкций.

Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что постпреды государств-членов ЕС предварительно согласовали новый пакет санкций в отношении России, включая правовую базу потолка цен на российскую нефть. Решение о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения не было принято.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 октября на 61,3 копейки, до 59,4043 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,8888 рубля, до 58,0613 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 47,09 копейки по отношению ко вторнику и составил 59,3256 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 63,58 копейки и составил 59,4935 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 771,4 млн, из которых $767,941 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 003,459 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 1,7853 рубля, до 57,9708 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 1,9705 рубля, до 58,0201 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 183,534 млн, из которых EUR246,125 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR937,409 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно увеличились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая осталась на уровне вторника - 8,14% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,17% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 5 б.п. - до 8,18% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили по 3 б.п. - до 8,23% и 8,27% годовых соответственно.