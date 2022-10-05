"Финам" повысил рейтинг акций Ameren до "покупать"

Аналитики "Финама" повысили рейтинг акций Ameren с "держать" до "покупать" с целью $95, что предполагает потенциал роста 15,95% с учетом дивидендов, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции Ameren - один из классических примеров "защитного" актива, поскольку подавляющая часть операций компании находится под тарифным регулированием. В ближайшие годы компания планирует довести инвестиционную нагрузку до 46-50% выручки, рассчитывая воспользоваться улучшающимся регуляторным климатом в Иллинойсе и Миссури и снизить зависимость от угольной генерации. Такая стратегия может принести свои плоды, но в условиях высокой инфляции не лишена риска превышения реальных капитальных затрат над планируемыми", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Ameren - американская электроэнергетическая компания, обслуживающая около 2,4 млн потребителей в штатах Миссури и Иллинойс.

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