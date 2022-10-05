.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем корректируется к доллару и евро на закрытии позиций перед решением ОПЕК+ о нефтедобыче
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ августе замедлилось до 0,1%
Снижение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 0,1%, после сокращения на 0,5% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 0,7%
 
ВБ улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 г. до 4,5% с 8,9%
Всемирный банк (ВБ) улучшил оценку падения российской экономики в 2022 году до 4,5% с 8,9%, прогнозировавшихся им в июне. В 2023 году снижение ВВП составит 3,6% (ранее прогнозировалось минус 2%), в 2024 году ожидается рост на 1,6% (ранее - рост на...
 
Самозанятым разрешат оформлять больничные
В Министерстве труда представили модель добровольного социального страхования для самозанятых. Пособие по временной нетрудоспособности, согласно схеме, сможет достигать 32,4 тыс. рублей в месяц, а стоить примерно 15 тыс. рублей в год. Предложенную...
 
Убытки Европы от энергокризиса превысят 1 трлн евро - исследование
Общая сумма государственных затрат стран Европы на смягчение энергокризиса, вероятно, превысит 1 трлн евро или же ЕС столкнется со сравнимым по масштабу падением ВВП и риском затяжной депрессии, отмечается в исследовании "Яков и партнёры"...
 
05 октября 2022 года 15:38

Рубль днем корректируется к доллару и евро на закрытии позиций перед решением ОПЕК+ о нефтедобыче

Москва. 5 октября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль слабеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз после предыдущего роста в ожидании заседания ОПЕК+ о снижении нефтедобычи.

Курс доллара США составил 60,16 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,21 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,88 руб./EUR1, подорожав на 2,49 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,78 рубля - до 59,58 рубля. Курс китайского юаня опустился к середине дня на 28,3 копейки - до 8,48 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в рамках коррекции после роста в предыдущие дни. Участники рынка закрывают позиции на новостях о новых антироссийских санкциях и в ожидании решения ОПЕК+ относительно уровня снижения нефтедобычи.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов предстоящей встречи, что ОПЕК+ может обсудить возможность сокращения квот на добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущим уровнем. ОАЭ, вероятно, поддержат снижение квот по добыче нефти ОПЕК+, несмотря на усилия администрации США по предотвращению такого шага, пишет газета FT со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил журналистам в Вене, что ОПЕК+ "остается технической организацией, и очень важно, чтобы решение оставалось техническим, а не политическим".

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам сентября 2022 года составило минус 22,7 млрд руб., сообщил Минфин РФ в среду.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в октябре в размере 305,6 млрд руб. Таким образом, с учетом отрицательного отклонения в сентябре совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 282,9 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза в среду согласовал новые санкции против РФ, сообщило председательство Чехии в ЕС. В частности, речь идет о запрете поставок высокотехнологичной продукции в РФ, оказания российским структурам услуг IT, инжиниринга, юриспруденции.

В сообщении чешского председательства говорится, что санкции предусматривают "запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги".

Помимо этого, согласованный пакет санкций включают запрет импорта из России сталелитейной продукции, древесной массы, бумаги, оборудования и бытовой техники, химических веществ, пластика, сигарет.

Кроме того, согласованы новые фигуранты санкционных списков и критерии, определяющие обход действующих санкций.

Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что постпреды государств-членов ЕС предварительно согласовали новый пакет санкций в отношении России, включая правовую базу потолка цен на российскую нефть. Решение о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения не было принято.

Цены на нефть умеренно снижаются в среду, рынок ждет итогов заседания ОПЕК+. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,01% - до $91,81 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизилась на 0,06% - до $86,47 за баррель.

Кроме того, внимание трейдеров в среду будет направлено на данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 МСК. Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне, показал снижение запасов на 1,77 млн баррелей после подъема на 4,15 млн баррелей неделей ранее.

"Во вторник волатильность на валютном рынке снизилась, и курс пары "доллар-рубль" по итогам дня вырос лишь на 0,15% - до 58,95 руб./$1. Продолжающееся отсутствие принципиально важных санкционных новостей не способствовало снижению курса по итогам дня. Тем не менее рост фьючерсов Brent выше психологического уровня в $90 за баррель оказал рублю поддержку. По сообщениям, сегодня могут быть раскрыты подробности новых санкций со стороны ЕС. Если в них также не будут включены ограничения против НКЦ, то рубль сегодня, вероятно, ослабится, при этом курс пары "евро-рубль" может вырасти относительно сильнее", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Курс доллара с поставкой "завтра" в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник продолжил предпринимать попытки выйти выше отметки 59 руб. Объемы торгов в данной паре продолжили снижаться, оказавшись вчера в два раза ниже, чем в конце прошлой недели. Низкой активности экспортеров способствуют как сохраняющиеся опасения относительно нового пакета санкций и развития геополитической ситуации, так и отдаленность налогового периода, что и поддерживает американскую валюту. Более волатильно проходили торги европейской валютой - евро смог компенсировать заметные потери понедельника и вернуться выше 56 руб. Позиции евро к доллару на "Московской бирже" остаются по-прежнему более слабыми, чем на мировых рынках, что допускает его опережающую доллару динамику в отсутствие новостей о санкциях на финансовый сектор. Согласно утечкам в западные СМИ, новые санкции Европы, которые будут согласовываться на уровне постпредов сегодня, будут сфокусированы в первую очередь на введении механизма потолка цен на российскую нефть и ограничениях против сталелитейного сектора. На этом фоне в среду на утренних торгах рубль пытался окрепнуть к доллару, что выглядело, скорее, локальным техническим движением, а также чуть слабеет к евро. Мы полагаем, что наш текущий целевой диапазон 57-60 руб. для курса доллара сохранит свою актуальность, в течение дня допускаем новые попытки американской валюты приблизиться к его верхней границе. От евро ждем в ближайшие день-два движения к паритету к доллару", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно увеличились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая осталась на уровне вторника - 8,14% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,17% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 5 б.п. - до 8,18% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили по 3 б.п. - до 8,23% и 8,27% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 октября 2022 года 19:40
Снижение рынка акций РФ в ожидании санкций ЕС сдержала выросшая нефть, лидировала АЛРОСА на новостях
Москва. 5 октября. Снижение рынка акций РФ в среду вслед за внешними фондовыми площадками и на ожиданиях утверждения новых антироссийских санкций Запада было сдержано выросшей нефтью на новостях от ОПЕК+. Лидировали в росте акции "АЛРОСА" на фоне известий, что компания не войдет в очередной пакет санкций ЕС.    читать дальше
.
05 октября 2022 года 19:31
Рубль завершил торги среды снижением к доллару и евро на закрытии позиций в ожидании развития темы о потолке цен на российскую нефть
Москва. 5 октября. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов среды; рубль снизился к бивалютной корзине, корректируясь вниз после предыдущего роста на фоне решения ОПЕК+ о снижении нефтедобычи и обсуждения темы потолка цен на российскую нефть.    читать дальше
.
05 октября 2022 года 19:22
Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на развернувшиеся вниз UST
Москва. 5 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на развернувшиеся вниз цены американских казначейских обязательств (US Treasuries) после их уверенного роста в течение последних нескольких дней. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.    читать дальше
.
05 октября 2022 года 19:01
"Финам" повысил рейтинг акций Ameren до "покупать"
Аналитики "Финама" повысили рейтинг акций Ameren с "держать" до "покупать" с целью $95, что предполагает потенциал роста 15,95% с учетом дивидендов, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции Ameren - один из классических примеров "защитного" актива, поскольку подавляющая часть операций...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 18:32
Потенциал снижения рынка акций РФ может составить 15-25% - BCS Express
Потенциал снижения рынка акций РФ может составить 15-25%, говорится в комментарии BCS Express. "Российский рынок балансирует перед вероятным обвалом. Триггером для снижения могут стать санкции и ликвидация валютных торгов на бирже. Потенциал снижения, согласно фундаментальным и техническим...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 17:52
Рост цены акций АЛРОСА к 80 руб. в ближайшие дни маловероятен - Freedom Finance Global
Возврат котировок акций "АЛРОСА" к 80 рублям за штуку в ближайшие дни маловероятен, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Невозможно прогнозировать динамику котировок акций "АЛРОСА" даже в краткосрочном плане. Я полагаю, что она будет...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 17:21
Риски снижения спроса будут ключевыми факторами для рынка нефти в конце 2022г - Sber CIB
Риски снижения спроса из-за ожидаемой рецессии останутся ключевыми факторами для рынка нефти в конце текущего года, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB. "Риски рецессии реализовываются в США плавно, в Европе стремительно, а в Китае рост экономики ограничивают масштабные карантины. При этом...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 16:49
Значительное давление на цену акций Boeing в текущий момент маловероятно - Инвестбанк Синара
Значительное давление на котировки акций Boeing Co. в текущий момент маловероятно, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Американские регуляторы выдадут разрешение на эксплуатацию нового лайнера Boeing 737 MAX 10 не раньше лета 2023 года. Компания старалась получить разрешение до...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 16:17
Главным фактором движения цены нефти до конца 2022г будут решения ОПЕК+ - Freedom Finance Global
Главным фактором движения нефтяных котировок до конца текущего года будут решения в рамках сделки ОПЕК+, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Судя по тому, что об ужесточении лимитов добычи заговорили после ухода котировок ниже $90 за баррель, считаю, что...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 15:45
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Micron на уровне $37,5
Аналитики Freedom Finance Global сохраняют прогнозную стоимость акций Micron Technology на уровне $37,5 за штуку на горизонте 12 месяцев - главными драйверами достижения отметки выступают восстановление спроса на целевых рынках и маржинальности, а также ценовая конъюнктура в секторе, говорится в...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 15:18
Причин для резкой смены настроения на рынке акций РФ до конца торгов в среду нет - "Велес Капитал"
дексы Мосбиржи и РТС остаются ниже сопротивлений на уровнях 2050 и 1120 пунктов соответственно из-за геополитической неопределенности, причин для резкой смены настроений до конца торгового дня в среду не наблюдается, сообщается в комментарии аналитика "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Настоящее...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 14:58
S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3780-3830п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3780-3830 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "S&P 500 резко вырос, оказавшись вблизи 20-дневной скользящей средней, которая расположена на уровне 3826 пунктов. RSI по-прежнему находится ближе к...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 14:37
Финам" открыл торговую идею: покупать акции PayPal Holdings с целью $102,4
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings Inc. с целевой ценой $102,4 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $88,7, говорится в комментарии инвестиционной компании. PayPal имеет достаточно...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 14:17
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Норникеля с целью 11000 руб
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 11000 руб. за штуку с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,80%, стоп-приказ: 13000 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 13:51
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Illumina до $238
Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную стоимость акций Illumina Inc. до $238 за штуку на фоне сниженного менеджментом компании годового прогноза, сообщается в комментарии. "Менеджмент Illumina провел 3 октября день инвестора, на котором обнародовал пересмотренные прогнозы....    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.