Рубль днем корректируется к доллару и евро на закрытии позиций перед решением ОПЕК+ о нефтедобыче

Москва. 5 октября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль слабеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз после предыдущего роста в ожидании заседания ОПЕК+ о снижении нефтедобычи.

Курс доллара США составил 60,16 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,21 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,88 руб./EUR1, подорожав на 2,49 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,78 рубля - до 59,58 рубля. Курс китайского юаня опустился к середине дня на 28,3 копейки - до 8,48 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в рамках коррекции после роста в предыдущие дни. Участники рынка закрывают позиции на новостях о новых антироссийских санкциях и в ожидании решения ОПЕК+ относительно уровня снижения нефтедобычи.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов предстоящей встречи, что ОПЕК+ может обсудить возможность сокращения квот на добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущим уровнем. ОАЭ, вероятно, поддержат снижение квот по добыче нефти ОПЕК+, несмотря на усилия администрации США по предотвращению такого шага, пишет газета FT со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил журналистам в Вене, что ОПЕК+ "остается технической организацией, и очень важно, чтобы решение оставалось техническим, а не политическим".

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам сентября 2022 года составило минус 22,7 млрд руб., сообщил Минфин РФ в среду.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в октябре в размере 305,6 млрд руб. Таким образом, с учетом отрицательного отклонения в сентябре совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 282,9 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза в среду согласовал новые санкции против РФ, сообщило председательство Чехии в ЕС. В частности, речь идет о запрете поставок высокотехнологичной продукции в РФ, оказания российским структурам услуг IT, инжиниринга, юриспруденции.

В сообщении чешского председательства говорится, что санкции предусматривают "запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги".

Помимо этого, согласованный пакет санкций включают запрет импорта из России сталелитейной продукции, древесной массы, бумаги, оборудования и бытовой техники, химических веществ, пластика, сигарет.

Кроме того, согласованы новые фигуранты санкционных списков и критерии, определяющие обход действующих санкций.

Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что постпреды государств-членов ЕС предварительно согласовали новый пакет санкций в отношении России, включая правовую базу потолка цен на российскую нефть. Решение о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения не было принято.

Цены на нефть умеренно снижаются в среду, рынок ждет итогов заседания ОПЕК+. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,01% - до $91,81 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизилась на 0,06% - до $86,47 за баррель.

Кроме того, внимание трейдеров в среду будет направлено на данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 МСК. Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне, показал снижение запасов на 1,77 млн баррелей после подъема на 4,15 млн баррелей неделей ранее.

"Во вторник волатильность на валютном рынке снизилась, и курс пары "доллар-рубль" по итогам дня вырос лишь на 0,15% - до 58,95 руб./$1. Продолжающееся отсутствие принципиально важных санкционных новостей не способствовало снижению курса по итогам дня. Тем не менее рост фьючерсов Brent выше психологического уровня в $90 за баррель оказал рублю поддержку. По сообщениям, сегодня могут быть раскрыты подробности новых санкций со стороны ЕС. Если в них также не будут включены ограничения против НКЦ, то рубль сегодня, вероятно, ослабится, при этом курс пары "евро-рубль" может вырасти относительно сильнее", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Курс доллара с поставкой "завтра" в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник продолжил предпринимать попытки выйти выше отметки 59 руб. Объемы торгов в данной паре продолжили снижаться, оказавшись вчера в два раза ниже, чем в конце прошлой недели. Низкой активности экспортеров способствуют как сохраняющиеся опасения относительно нового пакета санкций и развития геополитической ситуации, так и отдаленность налогового периода, что и поддерживает американскую валюту. Более волатильно проходили торги европейской валютой - евро смог компенсировать заметные потери понедельника и вернуться выше 56 руб. Позиции евро к доллару на "Московской бирже" остаются по-прежнему более слабыми, чем на мировых рынках, что допускает его опережающую доллару динамику в отсутствие новостей о санкциях на финансовый сектор. Согласно утечкам в западные СМИ, новые санкции Европы, которые будут согласовываться на уровне постпредов сегодня, будут сфокусированы в первую очередь на введении механизма потолка цен на российскую нефть и ограничениях против сталелитейного сектора. На этом фоне в среду на утренних торгах рубль пытался окрепнуть к доллару, что выглядело, скорее, локальным техническим движением, а также чуть слабеет к евро. Мы полагаем, что наш текущий целевой диапазон 57-60 руб. для курса доллара сохранит свою актуальность, в течение дня допускаем новые попытки американской валюты приблизиться к его верхней границе. От евро ждем в ближайшие день-два движения к паритету к доллару", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно увеличились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая осталась на уровне вторника - 8,14% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,17% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 5 б.п. - до 8,18% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили по 3 б.п. - до 8,23% и 8,27% годовых соответственно.