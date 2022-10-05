Рост цены акций АЛРОСА к 80 руб. в ближайшие дни маловероятен - Freedom Finance Global

Возврат котировок акций "АЛРОСА" к 80 рублям за штуку в ближайшие дни маловероятен, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Невозможно прогнозировать динамику котировок акций "АЛРОСА" даже в краткосрочном плане. Я полагаю, что она будет соответствовать общерыночному тренду. Маловероятно, что в ближайшие дни котировки вернутся к 80 рублям за штуку, скорее игроки начнут фиксировать длинные позиции намного раньше. Операционные и финансовые показатели эмитент не раскрывает, дивиденд по итогам первого полугодия не выплачивался. Хотя, на мой взгляд, возможности для этого имеются. Возможно, во втором квартале из-за оценки санкционных рисков покупателями экспорт сократился, но сейчас все логистические цепочки должны быть восстановлены. Драйвером роста может послужить какая-либо обнадеживающая информация от компании", - пишет эксперт в комментарии.

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