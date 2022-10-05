Риски снижения спроса будут ключевыми факторами для рынка нефти в конце 2022г - Sber CIB

Риски снижения спроса из-за ожидаемой рецессии останутся ключевыми факторами для рынка нефти в конце текущего года, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB.

"Риски рецессии реализовываются в США плавно, в Европе стремительно, а в Китае рост экономики ограничивают масштабные карантины. При этом ведущие мировые центробанки сохранят жесткую монетарную политику для борьбы с инфляцией в ущерб экономическому росту. Вместе с тем 5 декабря 2022 года вступит в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Учитывая установление "потолка" цен, поставки российской нефти могут сократиться вдвое от текущих значений, что должно поддержать мировые котировки. По нашему мнению, привлекательной стратегией может быть покупка нефти марки Brent во второй половине четвертого квартала 2022 года с целевым уровнем $100 за баррель в ожидании усиления рисков на стороне предложения", - пишут эксперты.

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