Значительное давление на цену акций Boeing в текущий момент маловероятно - Инвестбанк Синара

Значительное давление на котировки акций Boeing Co. в текущий момент маловероятно, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Американские регуляторы выдадут разрешение на эксплуатацию нового лайнера Boeing 737 MAX 10 не раньше лета 2023 года. Компания старалась получить разрешение до декабря 2022 года, иначе Boeing потребуется внести изменения в систему оповещений для пилотов, что может задержать начало поставок нового самолета. Котировки бумаг компании с начала текущего года упали на 40%, мы полагаем, что указанный риск уже частично учтен в стоимости акций эмитента, и не ожидаем значительного давления на цену на фоне данной новости", - отмечают эксперты в комментарии.

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