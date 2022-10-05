Главным фактором движения цены нефти до конца 2022г будут решения ОПЕК+ - Freedom Finance Global

Главным фактором движения нефтяных котировок до конца текущего года будут решения в рамках сделки ОПЕК+, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Судя по тому, что об ужесточении лимитов добычи заговорили после ухода котировок ниже $90 за баррель, считаю, что именно на этот уровень цены продолжат ориентироваться участники соглашения. С учетом этого прогнозирую колебания цены на нефть марки Brent в диапазоне $85-100 за баррель до конца текущего года. Еще одним поводом для возможного дальнейшего уменьшения лимитов добычи выступает приближающаяся рецессия: в периоды экономических спадов спрос на углеводороды слабеет и цена падает. На текущий момент для удержания котировок нефти марки Brent выше $90 за баррель достаточно сократить ее производство на 1-1,5 млн баррелей в сутки", - пишет эксперт.

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