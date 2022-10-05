Причин для резкой смены настроения на рынке акций РФ до конца торгов в среду нет - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС остаются ниже сопротивлений на уровнях 2050 и 1120 пунктов соответственно из-за геополитической неопределенности, причин для резкой смены настроений до конца торгового дня в среду не наблюдается, сообщается в комментарии аналитика "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

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