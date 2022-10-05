Финам" открыл торговую идею: покупать акции PayPal Holdings с целью $102,4

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings Inc. с целевой ценой $102,4 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $88,7, говорится в комментарии инвестиционной компании.

PayPal имеет достаточно пространства для дальнейшего роста, полагают аналитики. В ключевых регионах проникновение цифрового кошелька для частных лиц составляет менее 50%. Новый продукт для бизнеса Braintree вносит значительный вклад в общие результаты. В I квартале 2022г объем транзакций Braintree увеличился на 61% в годовом исчислении, а во II квартале 2022г - на 43%. PayPal предлагает лучшие условия BNPL в отрасли. Программа рассрочки от PayPal имеет самые высокие показатели одобрения и самые низкие показатели убытков. Во II квартале 2022 года объем транзакций BNPL достиг $5 млрд. PayPal расширяет программу BNPL на новые регионы и предоставляет покупателям все более гибкие условия, отмечается в комментарии.

"С технической точки зрения после продолжительного снижения акции демонстрируют разворотные сигналы. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $88,7 риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3", - указывают эксперты "Финама".

PayPal - крупный игрок в сфере цифровых платежей. Наиболее известными сервисами компании являются цифровые кошельки PayPal и Venmo, а также приложения Xoom, Happy Returns и Honey.

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