"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Норникеля с целью 11000 руб

"Финам" открыл торговую идею: продавать акции ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 11000 руб. за штуку с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,80%, стоп-приказ: 13000 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что в новый пакет санкций ЕС может войти запрет на определенные виды стальной продукции. Однако рынок закладывает, что запрет может коснуться не только стальной продукции, но и некоторых других металлов.

"С технической точки зрения нисходящая тенденция продолжается. Следующий импульс по тренду может обновить локальные минимумы. При объеме 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 13000 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,79", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "ГМК Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, один из крупнейших мировых производителей промышленных металлов.

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