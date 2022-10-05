Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Illumina до $238

Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную стоимость акций Illumina Inc. до $238 за штуку на фоне сниженного менеджментом компании годового прогноза, сообщается в комментарии.

"Менеджмент Illumina провел 3 октября день инвестора, на котором обнародовал пересмотренные прогнозы. Долгосрочные темпы роста выручки и прибыли ожидаются в диапазонах 15-17% и 17-19% соответственно. Валовая рентабельность прогнозируется на уровне 67-73%. Эти ориентиры совпали с текущими оценками участников рынка. Негативным моментом презентации стало замечание менеджмента о том, что в 2023г ожидается "умеренный рост" показателей с учетом сложных макроусловий, а также того факта, что именно в это время планируется запустить новый секвенсор с высокой пропускной способностью NovaSeq X, спрос на который пока сильно превышает предложение. Мы понижаем целевую цену по бумаге ILMN до $238 и сохраняем рекомендацию "держать", - пишет аналитик Илья Зубков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.