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05 октября 2022 года 11:35

Рынок акций РФ утром снижается в ожидании новых санкций ЕС, лидирует в откате Polymetal

Москва. 5 октября. Рынок акций РФ утром в среду снижается в ожидании одобрения новых антироссийских санкций Запада, а также на фоне ослабления оптимистических настроений на внешних площадках; индекс МосБиржи опустился ниже 2020 пунктов во главе с бумагами Polymetal после их бурного роста в начале недели.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2016,37 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1080,77 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,4%.

Доллар просел до 58,81 рубля (-0,14 рубля).

Постпреды государств-членов ЕС во вторник предварительно согласовали новый пакет санкций в отношении России, включая правовую базу для последующего введения потолка цен на российскую нефть, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Итоговая версия документа будет одобрена на уровне постпредов в среду.

Президент РФ подписал законы о ратификации договоров о принятии в состав РФ четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Подешевели акции Polymetal (-4,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,4%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,3%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,2% и -2,6% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -1,9% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Московской биржи" (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, в среду оптимизм на глобальных рынках несколько угасает: ключевые азиатские индексы показывают положительную динамику, однако фьючерсы на американские индексы ушли в минус, а нефть консолидируется. Индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2000-2100 пунктов. Без значимых триггеров сильной динамики не ожидается ввиду явного отсутствия покупателей.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, надежды на более мягкую риторику мировых центральных банков подтолкнули рынки вверх. На рынке акций РФ в среду наблюдается пауза в росте. Является ли текущее мировое ралли отскоком на "медвежьем" рынке или началом более серьезного повышательного тренда, станет понятнее после публикации индекса потребительских цен США (CPI) за сентябрь (выйдет 13 октября).

В среду в центре внимания встреча ОПЕК+ в Вене, на которой запланировано сокращение добычи на 1 млн б/с. Такое решение ОПЕК+ может стать новым катализатором роста российских акций. Тем временем, ЕС близок к согласованию включения в восьмой пакет санкций ограничений по ценам для российской нефти, продаваемой на экспорт. При этом механизм введения подобных ограничений цен на российскую нефть остается непонятным, отмечает Волш.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ожидания новых антироссийских санкций ограничивают оптимизм рынка акций РФ.

Индексы МосБиржи и РТС остаются ниже сопротивлений 2050 и 1120 пунктов соответственно. Покупатели проявляют неуверенность перед подтверждением санкционных планов ЕС, а также закрытием дивидендных реестров по крупнейшим нефтегазовым компаниям. Рассчитывать на уверенное повышение не приходится до закрепления индикаторов выше сопротивлений 2215 и 1200 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Акции "НОВАТЭКа" в среду последний день торгуются с дивидендами за первое полугодие, а на зарубежных площадках проходит фиксация прибыли после ралли начала недели.

По оценке заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, на рынке акций РФ ориентиром для индекса МосБиржи выступает коридор 2020-2080 пунктов. Рубль укрепляется на фоне возможных новых антироссийских санкций, коридор для пары USD/RUB - 56-58 руб./$1.

СМИ сообщают о готовности ОПЕК+ сократить добычу на 1-2 млн б/с. Пока сложно прогнозировать, как это возможное решение повлияет на баланс спроса и предложения на рынке в среднесрочной перспективе. Ранее ожидалось, что только Россия может к концу года сократить добычу, но пока объективных данных, подтверждающих это, нет. ЕС и США разрабатывают механизм установления предельной цены на российскую нефть в рамках нового пакета ограничений, однако вторичные санкции в связи с этим не планируются. В итоге, скорее всего, значительного дефицита сырья зимой на рынке не будет, нефть Brent в октябре будет торговаться в диапазоне $90-100 за баррель, полагает Ващенко.

В США индексы акций накануне выросли на 2,8-3,3% во главе с Nasdaq на фоне восстановления спроса на рисковые активы. Днем ранее рынок акций США также резко вырос, и начало квартала стало для него самым успешным с 1938 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Среди инвесторов укрепляются надежды на то, что центральные банки могут перейти к менее агрессивной денежно-кредитной политике в ближайшее время, отмечает MarketWatch.

Резервный банк Австралии во вторник неожиданно замедлил темпы подъема ключевой процентной ставки, отметив ухудшение глобального экономического прогноза. Ставка была увеличена на 25 базисных пунктов - до 2,6% годовых. Подавляющее большинство экономистов ожидало ее повышения на 50 б.п.

В среду в Азии также преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, гонконгский Hang Seng после выходных подскочил на 5,8%), но "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE просели на 0,3-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,7%).

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Центробанк Новой Зеландии в среду вновь увеличил ставку на 50 б.п., до максимальных с апреля 2015 года 3,5% годовых. Как показал протокол заседания, руководство ЦБ также обсуждало вероятность подъема ставки на 75 б.п.

В Южной Корее потребительские цены (индекс CPI) в сентябре выросли на 5,6% в годовом выражении после подъема на 5,7% в августе, хотя аналитики не ожидали изменений.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после существенного подъема по итогам предыдущих двух сессий, рынок ждет заседания ОПЕК+. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $91,76 за баррель (-0,04% и +3,3% во вторник), ноябрьская цена WTI - $86,39 за баррель (-0,2% и +3,5% во вторник).

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на делегатов предстоящей встречи, что ОПЕК+ может обсудить возможность сокращения квот на добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущим уровнем.

В центре внимания трейдеров в среду также данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 МСК. Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне, показал снижение запасов на 1,77 млн баррелей после подъема на 4,15 млн баррелей неделей ранее.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,9%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-3,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,3%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-3,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+5,9%), ПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+3,1%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,45 млрд рублей (из них 2,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,66 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 812,54 млн рублей на акции "Полюса").

Рк вч

MOEX$#&: ABRD, AFKS, AFLT, ALRS, CHMF, ELTZ, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, LKOH, LNTA, LSRG, MAGN, MGNT, MOEX, MTLR, MTSS, NLMK, NVTK, OZON, PIKK, PLZL, POLY, PSKB, RASP, ROSN, RUAL, RUGR, SBER, SIBN, SNGS, TATN, TCSG, VTBR, YNDX

SPB$#&: TCS

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Опубликовано: /Финмаркет/
 


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