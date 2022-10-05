BCS Express сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив акций "Газпрома", отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Акции "Газпрома" снижаются в среду на 3%. В бумагах пока так и не появляется никакого значимого спроса, способного переварить гигантский навес продавцов, образовавшийся после утверждения дивидендов. Очевидно, что слабость бумаг - это в первую очередь эффект негативного сентимента. Снижение экспортных поставок, рост капзатрат и налоговые изъятия сильно ухудшают инвестиционный кейс "Газпрома" в глазах инвесторов. Однако, на наш взгляд, бумаги уже настолько сильно снизились, что уже учитывают почти весь этот негатив. Долгосрочный взгляд положительный", - пишут эксперты.

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