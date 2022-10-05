Нефть, вероятно, будет торговаться в диапазоне $90-100/барр. в октябре - Freedom Finance Global

Нефть марки Brent, вероятно, будет торговаться в диапазоне $90-100 за баррель в октябре, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Пока сложно прогнозировать, как решение ОПЕК+ о сокращении добычи сырья на 1-2 млн баррелей в сутки, если оно будет принято, повлияет на баланс спроса и предложения на рынке в среднесрочной перспективе. Ранее ожидалось, что только Россия может к концу года сократить добычу, но пока объективных данных, подтверждающих это, нет. ЕС и США разрабатывают механизм установления предельной цены на российскую нефть в рамках нового пакета ограничений, однако вторичные санкции в связи с этим не планируются. Как следствие, скорее всего, значительного дефицита сырья зимой на рынке не будет. Мы ожидаем, что нефть в октябре будет торговаться в диапазоне $90-100 за баррель марки Brent", - пишет эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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