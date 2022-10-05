Нефтяные фьючерсы могут подняться выше $92,50/барр. при решении ОПЕК+ понизить добычу на 2 млн барр./сутки - Банк "Санкт-Петербург"

Нефтяные фьючерсы могут подняться выше $92,50 за баррель Brent при решении ОПЕК+ понизить добычу на 2 млн барр./сутки, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Ослабление доллара и ожидания более низких объемов предложения нефти продолжили поддерживать рост котировок во вторник. Дополнительно этому способствовала публикация недельных данных по запасам от Американского института нефти (API). В среду фьючерсы Brent также растут, но лишь на 0,10%, торгуясь около $91,90/барр. Сегодня недельные данные по запасам опубликует уже Минэнерго США. Тем не менее, более значимыми для динамики котировок, вероятно, будут новости со встречи ОПЕК+. Сообщается, что картель может понизить добычу даже на 2 млн барр./сутки. Такое решение, а также сигналы о перспективах дальнейшего снижения квот по добыче могут способствовать росту фьючерсов Brent выше $92,50/барр., если доллар не возобновит свое укрепление", - пишут эксперты банка.

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