Сохраняется вероятность перехода рубля в диапазон 65-70 руб./$1 к концу 2022г - BCS Express

Сохраняется вероятность перехода курса валютной пары доллар/рубль в диапазон 65-70 руб./$1 к концу текущего года, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль остается в области высокой волатильности, причем синхронность движения инвалют утеряна на фоне рисков расчетов в "токсичных" валютах и переориентации участников рынка на валюты "дружественные". Движения носят скорее хаотичный характер на фоне оценок роста инфраструктурных рисков против депозитарно-клиринговой системы России. Возможно, они и не реализуются, а доллар и евро не постигнет печальная судьба франка, иены, фунта, но спрос в валютах явно подавлен. А вот предложение остается на высоком уровне на фоне экспортно-импортного профицита страны, - пишет аналитик в обзоре. - Тем не менее вероятность возобновления бюджетного правила, санкции ЕС и США на российское сырье, постепенный рост поставок товаров извне поддерживают наши оценки траектории курса рубля. К концу года остается вероятность движения пары USD/RUB в диапазон 65-70 руб./$1, а китайский юань (CNY/RUB) способен прийти в область 9,5-10 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.