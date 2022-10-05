Вероятно сохранение роста цен ОФЗ на торгах в среду - Sber CIB

Вероятно сохранение восходящего движения цен рублевых гособлигаций на торгах в среду, полагают аналитики Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent, скорее всего продолжат подъем в среду и протестируют уровень сопротивления на $94 за баррель, считают эксперты инвестбанка.

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