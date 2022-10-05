Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика США и России:

- Отчет ADP о занятости вне сельского хозяйства США за сентябрь;

- Индекс PMI для сферы услуг США от ISM за сентябрь;

- Сальдо торгового баланса США в августе;

- Индекс PMI для сферы услуг в России за сентябрь.

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