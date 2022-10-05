Доходность 10-летних ОФЗ обладает потенциалом снижения до 10% годовых - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ обладает потенциалом снижения до 10% годовых по мере стабилизации ожиданий по ключевой ставке ЦБР, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Восстановительный рост цен ОФЗ во вторник проходил на фоне улучшения конъюнктуры глобальных рынков, - напоминает эксперт. - Котировки нефти Brent подросли до $92/барр. (+3,3%). Доходность UST-10 снизилась до 3,63% (-3 б.п.). Инвесторы повысили спрос на рисковые активы и ослабили ожидания повышения ставки ФРС. Рыночные игроки рассчитывают, что ФРС примет во внимание замедление деловой активности и будет проводить более сдержанное повышение ставки для предотвращения углубления рецессии в экономике".

Минфин РФ сообщил, что на этой неделе не будет проводить аукционы по размещению нового госдолга, указывает аналитик банка и считает, что консервативный подход правительства к заимствованиям в ближайшее время будет способствовать снижению доходности среднесрочных и длинных ОФЗ.

"По итогам торгов во вторник премия в доходности между 10-летними и 1-летними ОФЗ расширился до 227 б.п. при среднем историческом около 70 б.п. Полагаем, что по мере стабилизации ожиданий по ставке ЦБР длинные ОФЗ имеют потенциал снижения до 10% годовых. В среду сохраняем позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций", - прогнозирует Монастыршин.

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