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05 октября 2022 года 10:14
Доходность 10-летних ОФЗ обладает потенциалом снижения до 10% годовых - ПСБ
Доходность 10-летних ОФЗ обладает потенциалом снижения до 10% годовых по мере стабилизации ожиданий по ключевой ставке ЦБР, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Восстановительный рост цен ОФЗ во вторник проходил на фоне улучшения конъюнктуры глобальных рынков, - напоминает эксперт. - Котировки нефти Brent подросли до $92/барр. (+3,3%). Доходность UST-10 снизилась до 3,63% (-3 б.п.). Инвесторы повысили спрос на рисковые активы и ослабили ожидания повышения ставки ФРС. Рыночные игроки рассчитывают, что ФРС примет во внимание замедление деловой активности и будет проводить более сдержанное повышение ставки для предотвращения углубления рецессии в экономике". Минфин РФ сообщил, что на этой неделе не будет проводить аукционы по размещению нового госдолга, указывает аналитик банка и считает, что консервативный подход правительства к заимствованиям в ближайшее время будет способствовать снижению доходности среднесрочных и длинных ОФЗ. "По итогам торгов во вторник премия в доходности между 10-летними и 1-летними ОФЗ расширился до 227 б.п. при среднем историческом около 70 б.п. Полагаем, что по мере стабилизации ожиданий по ставке ЦБР длинные ОФЗ имеют потенциал снижения до 10% годовых. В среду сохраняем позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций", - прогнозирует Монастыршин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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