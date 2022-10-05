Рубль, вероятно, останется в диапазоне 57-60 руб./$1 в среду - ПСБ

Текущий целевой диапазон 57-60 руб./$1, вероятно, сохранит свою актуальность в течение торговой сессии в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Рубль пытается окрепнуть к доллару в среду утром, что выглядит скорее локальным техническим движением, а также чуть слабеет к евро. Мы полагаем, что наш текущий целевой диапазон 57-60 руб./$1 на торгах в среду сохранит свою актуальность, в течение дня допускаем новые попытки американской валюты приблизиться к его верхней границе. От евро ждем в ближайшие день-два движения к паритету с долларом", - отмечает эксперт в комментарии.

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