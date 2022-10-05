Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также отсутствия новых важных сообщений на геополитическую тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги во вторник на фоне восстановления спроса на рисковые активы. Днем ранее рынок акций США также резко вырос, и начало квартала стало для него самым успешным с 1938 года. Среди инвесторов укрепляются надежды на то, что центральные банки могут перейти к менее агрессивной денежно-кредитной политике в ближайшее время.

По словам аналитика Deutsche Bank Джима Рида, ралли в начале недели было вызвано множеством факторов, в том числе "перепроданностью" акций и ослаблением рыночной напряженности в Европе, "но главным из них стали растущие ожидания, что центробанки вскоре могут развернуться к более "голубиным" позициям, особенно после потрясений на рынке в последние пару недель". Ряд экспертов надеются на то, что пик цикла ужесточения ДКП не за горами. Подтверждением этого стала слабая статистика в понедельник, полагают аналитики Barclays.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют существенный подъем утром в среду на фоне предположений, что центробанки мира могут отказаться от излишне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. Позитивный импульс азиатским рынкам придало повышение американских индексов на 2,8-3,3% во вторник. Уолл-стрит показала лучшее начало квартала с 1938 года. Инвесторы оценивают поступающие статданные, которые зачастую оказываются хуже прогнозов, и расценивают их как сигналы замедления роста мировой экономики. Как следствие, центробанки мира могут умерить темпы повышения процентных ставок.

Накануне Резервный банк Австралии (RBA) удивил рынки, повысив ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов вместо ожидавшегося повышения на 50 базисных пунктов. Австралийский ЦБ поднимал ставку на 50 базисных пунктов в июне, июле, августе и сентябре, стремясь замедлить инфляцию, которая, как ожидают в ЦБ, достигнет пика к концу 2022 года на уровне около 8%.

Значение японского индекса Nikkei 225 выросло по итогам торгов почти на 0,5%. Гонконгский индикатор Hang Seng взлетел на 6,1%. Накануне биржи Гонконга не работали, а днем ранее индекс упал до минимума за 11 лет. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,7%.

В свою очередь цены на нефть продолжают плавно подрастать в среду утром после существенного подъема по итогам предыдущих двух сессий, рынок ждет заседания ОПЕК+. Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на делегатов предстоящей встречи, что ОПЕК+ может обсудить возможность сокращения квот на добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущим уровнем. В центре внимания трейдеров в среду также данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 МСК. Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне, показал снижение запасов на 1,77 млн баррелей после подъема на 4,15 млн баррелей неделей ранее.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в среду составила $91,93 за баррель, что на 0,14% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 3,3%, до $91,8 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросла к этому времени на 0,03%, до $86,55 за баррель. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 3,5%, до $86,52 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,099 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,886 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 октября вырос на 0,45% и составил 107,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,46%, поднявшись до 800,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (+1,84%), "ГК Самолет БО-П10" (+1,8%), "ГТЛК-002Р-01" (+1,64%) и "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+1,5%), а в лидерах снижения - "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-1,92%), "Северсталь БО-06" (-1,23%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,8%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 13-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 7,5% годовых. Десятилетний выпуск номинальным объемом 1 млрд рублей был размещен в октябре 2016 года по ставке 12% годовых. В мае и ноябре 2021 года компания частично досрочно погасила бумаги на общую сумму 999,998 млн рублей, таким образом, в обращении осталось 2 облигации на 2 тыс. рублей. Ставка текущего купона по выпуску - 8% годовых, 19 октября по выпуску предстоит исполнение очередной оферты.

Россельхозбанк (РСХБ) приобрел по оферте 4 млн 840,970 тыс. облигаций серии БО-13 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел 96,82% выпуска. РСХБ разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в октябре 2014 года. Ставка 1-20-го купонов облигаций была установлена в размере 11,1% годовых. Ставка текущего купона по выпуску - 8,3% годовых.

АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 5 млн 999,981 тыс. облигаций серии А25 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 99,99% выпуска. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. Срок обращения выпуска - около 13,4 лет. Ставка текущего купона - 7,75% годовых. По займу предусмотрена амортизация, начиная с октября 2023 года.