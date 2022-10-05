Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2000-2100п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2000-2100 пунктов в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

Эксперт также отмечает в комментарии, что без значимых триггеров сильной динамики на рынке акций не ожидается ввиду явного отсутствия покупателей.

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