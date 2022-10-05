Вероятна смешанная динамика торгов на фондовом рынке РФ в среду - Freedom Finance Global

Вероятна смешанная динамика торгов на российском фондовом рынке в среду, волатильность снижается, диапазон для индекса Мосбиржи - 2020-2080 пунктов, говорится в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.