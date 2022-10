Рынок акций США демонстрирует лучшее начало квартала с 1938г

Фондовые индексы США завершили активным ростом торги во вторник. Фондовые индексы крупнейших государств АТР демонстрируют существенный подъем утром в среду. Цены на нефть слабо опускаются в среду.

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги во вторник на фоне восстановления спроса на рисковые активы.

Днем ранее рынок акций США также резко вырос, и начало квартала стало для него самым успешным с 1938 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Среди инвесторов укрепляются надежды на то, что центральные банки могут перейти к менее агрессивной денежно-кредитной политике в ближайшее время, отмечает MarketWatch.

По словам аналитика Deutsche Bank Джима Рида, ралли в начале недели было вызвано множеством факторов, в том числе "перепроданностью" акций и ослаблением рыночной напряженности в Европе, "но главным из них стали растущие ожидания, что центробанки вскоре могут развернуться к более "голубиным" позициям, особенно после потрясений на рынке в последние пару недель".

Ряд экспертов надеются на то, что пик цикла ужесточения ДКП не за горами. Подтверждением этого стала слабая статистика в понедельник, полагают аналитики Barclays. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) показал, что рост расходов замедлился сильнее, чем ожидали инвесторы, и это "придало позитивный импульс рынку", отметила старший аналитик Swissquote Ипек Эзкардешкая.

Резервный банк Австралии во вторник неожиданно замедлил темпы подъема ключевой процентной ставки, отметив ухудшение глобального экономического прогноза. Ставка была увеличена на 25 базисных пунктов - до 2,6% годовых. Подавляющее большинство экономистов ожидало ее повышения на 50 б.п.

Цена бумаг Twitter (SPB: TWTR) подскочила на 22% на новости, что миллиардер и глава Tesla (SPB: TSLA) Илон Маск предложил закрыть сделку по приобретению компании на прежних условиях после долгих споров по поводу раскрытия информации о фейковых аккаунтах. Маск готов заплатить $54,20 за бумагу Twitter, оценив таким образом стоимость всей компании в $44 млрд.

Капитализация Tesla увеличилась на 2,9%.

Стоимость акций Poshmark по итогам торгов во вторник выросла на 13,1% - до $17,61. Южнокорейский интернет-гигант Naver Corp. договорился о покупке этой американской онлайн-площадки для торговли секонд-хэндом по цене $17,9 за бумагу.

Акции Rivian (SPB: RIVN) Automotive подорожали на 13,8%. Компания сообщила о производстве 7,368 тыс. электромобилей на заводе в Иллинойсе и поставке 6,584 тыс. машин. Аналитики в среднем прогнозировали поставки на уровне 7 тыс. Также Rivian сообщила, что по итогам всего текущего года планирует выпустить 25 тыс. электромобилей. Этот прогноз воодушевил инвесторов.

General Motors (SPB: GM) увеличил продажи в США в третьем квартале на 24%, до 555,58 тыс. автомобилей, благодаря высокому спросу и стабильному производству. Стоимость компании подскочила на 8,9%.

Между тем продажи Ford Motor (SPB: F) в июле-сентябре упали на 8,9% относительно того же периода прошлого года и составили 142,644 тыс. машин. Реализация грузовиков снизилась, в то время как продажи электромобилей выросли почти втрое. Тем не менее, котировки акций автопроизводителя выросли на 7,8%.

Значение Dow Jones Industrial Average на закрытие торгов увеличилось на 2,8% - до 30316,32 пункта. Котировки акций всех 30 компаний, входящих в расчет индикатора, закрылись в плюсе. Лидерами подъема стали бумаги Boeing Co. (SPB: BA), подорожавшие на 5,9%, и Salesforce Inc. (SPB: CRM), выросшие на 5,3%.

Standard & Poor''s 500 вырос на 3,06% и достиг 3790,93 пункта.

Индекс Nasdaq Composite подскочил на 3,34% и составил 11176,41 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют существенный подъем утром в среду на фоне предположений, что центробанки мира могут отказаться от излишне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики.

Позитивный импульс азиатским рынкам придало повышение американских индексов на 2,8-3,3% во вторник. Уолл-стрит показала лучшее начало квартала с 1938 года.

Инвесторы оценивают поступающие статданные, которые зачастую оказываются хуже прогнозов, и расценивают их как сигналы замедления роста мировой экономики. Как следствие, центробанки мира могут умерить темпы повышения процентных ставок, отмечает Trading Economics.

Накануне Резервный банк Австралии (RBA) удивил рынки, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) вместо ожидавшегося повышения на 50 б.п. Австралийский ЦБ поднимал ставку на 50 б.п. в июне, июле, августе и сентябре, стремясь замедлить инфляцию, которая, как ожидают в ЦБ, достигнет пика к концу 2022 года на уровне около 8%.

В среду стало известно, что розничные продажи в Австралии в августе повысились на 0,6% относительно июля после роста на 1,3% месяцем ранее. Показатель в помесячном исчислении растет уже восемь месяцев кряду.

Тем временем центробанк Новой Зеландии в среду вновь увеличил ставку на 50 б.п., до максимальных с апреля 2015 года 3,5% годовых. Как показал протокол заседания, руководство ЦБ также обсуждало вероятность подъема ставки на 75 б.п.

В Южной Корее потребительские цены (индекс CPI) в сентябре выросли на 5,6% в годовом выражении после подъема на 5,7% в августе, хотя аналитики не ожидали изменения.

"Мы ожидаем, что инфляция снова ускорится в октябре. Цены на бензин могут продолжить снижение, но тарифы на газ и электричество были повышены в начале октября, а стоимость свежих продуктов питания, скорее всего, увеличится в преддверии зимы", - отметил аналитик ING Роберт Карнелл.

Значение японского индекса Nikkei 225 выросло на 0,6%.

Лидерами роста среди компонентов индекса выступают акции Nippon Yusen (+2,6%), Fast Retailing (+1,5%) и Keyence (+1,1%).

Во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал японские компании продолжать повышение зарплат сотрудников темпами, соответствующими темпам инфляции в стране.

Гонконгский индикатор Hang Seng взлетел на 6,1%. Накануне биржи Гонконга не работали, а днем ранее индекс упал до минимума за 11 лет.

Акции производителя свинины WH Group в ходе торгов в Гонконге подскочили на 7,8% на новости о продаже бизнеса по выпуску специй в США и Канаде фирме Saratoga Food.

Рыночная стоимость Shenzhou Intl. Group поднимается на 12,4%, BYD Co. - на 9,3%, JD.Com - на 9,2%, Ping An Insurance - на 8,8%.

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,7%.

Лидером роста выступает ИТ-сектор. Бумаги Block Inc подорожали на 7,3%, Seek Ltd - на 5,9%, Xero Ltd - на 3,5%. Акции ведущих австралийских банков растут более чем на 2%.

Котировки бумаг Fortescue Metals увеличились на 2% после того, как горнодобывающая компания пообещала удвоить запланированный объем инвестиций в подразделении, работающем в сфере зеленой энергетики.

Цены на нефть слабо опускаются в среду после существенного подъема по итогам предыдущих двух сессий, рынок ждет заседания ОПЕК+.

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на делегатов предстоящей встречи, что ОПЕК+ может обсудить возможность сокращения квот на добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущим уровнем.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $91,6 за баррель, что на $0,2 (0,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,94 (3,3%), до $91,8 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,19 (0,22%), до $86,33 за баррель. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $2,89 (3,5%), до $86,52 за баррель.

"Снижение добычи на 2 млн б/с покажет, что ОПЕК+ очень хочет поддержать цены на нефть", - отмечает аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан.

Сокращение квоты на 1-1,5 млн баррелей будет "наиболее простым решением" для альянса, поскольку в данный момент он примерно настолько и отстает от намеченного уровня добычи, говорит эксперт.

В центре внимания трейдеров в среду также данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 МСК.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне, показал снижение запасов на 1,77 млн баррелей после подъема на 4,15 млн баррелей неделей ранее.