Возможен рост индекса S&P 500 до 3860-3925п - BCS Express

Возможен подъем индекса S&P 500 к уровням 3860-3925 пунктов, при этом высоки риски возобновления распродажи на горизонте нескольких месяцев, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Рынок акций США продолжает мощный отскок. Участники отыгрывают слабую макростатистику, располагающую к снижению темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также падение доходностей гособлигаций. Дополнительно сказался календарный фактор в условиях перепроданности. Начало нового месяца и квартала обеспечили приток ликвидности. По индексу S&P 500 важные ориентиры для отскока наверху находятся на 3860-3925 пунктов. Эта зона торможения может выступить препятствием. К тому же на горизонте нескольких месяцев риски возобновления распродажи и спуска к недавним минимумам оцениваются как очень высокие", - указывает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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